Gewinnt St. Tönis wieder in der Grotenburg? Druck beim KFC Uerdingen

Aus dem Hinspiel: Batuhan Özden (l.) spielt mittlerweile in Baumberg. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen empfängt am Sonntag den SC St. Tönis zum Straßenbahn-Derby in der Oberliga Niederrhein - und ist gewarnt! Die Elf von Bekim Kastrati spielt nicht nur wieder eine gute Rolle in der Liga, sondern hat auch drei der vergangenen vier Spiele gegen den KFC gewonnen. Wie der 22. Spieltag am Sonntag läuft, könnt ihr im FuPa-Liveticker verfolgen.

In der Liga trennt die beiden Klubs nur ein Punkt. Der FC Büderich entführte vor Wochenfrist drei Zähler aus der Grotenburg, als der KFC einen bitteren Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft erlitt. Das 0:1 war ebenso wenig eingeplant wie das 2:2 von St. Tönis gegen Blau-Weiß Dingden. Der Tabellenfünfte glich immerhin in Unterzahl noch aus.

Druck bei den Hausherren

Die Duelle zwischen dem KFC und St. Tönis waren zuletzt immer einen Besuch wert. Während Uerdingen das Hinspiel 2:1 für sich entschied, jubelte der Kreis-Rivale davor in allen drei Partien - darunter sogar zwei denkwürdige 4:1-Siege in der Grotenburg. Ein erneute Coup wäre alles andere als überraschend. Trainer Julian Stöhr schätzte den Gegner auf der Pressekonferenz wie folgt ein: „St. Tönis ist eine bärenstarke Truppe, die sehr flexibel agiert und individuell herausragt. Wir werden bestimmt nicht so viele Chancen erhalten wie gegen Büderich. Also müssen wir sehr viel effektiver sein.“

Für Kastrati ist der KFC Uerdingen im direkten Duell der klare Favorit, wenngleich St. Tönis den Tabellenvierten überholen kann. „Eigentlich muss der KFC gegen uns gewinnen. Wir können das Derby dagegen etwas entspannter angehen", sagt er der RP mit Blick auf die Erwartung, dass der KFC nochmal in das Meisterschaftsrennen eingreifen möchte.