Gewinnt mit Hanna Sport x FuPa drei Premium-Fußballschuhe

Gewinnt insgesamt dreimal den Schuh Jako RS89 Elite. – Foto: Hanna Sport

Wichtig: Auch alle bisherigen Besteller werden automatisch berücksichtigt. Wer also bereits bei der Trikotaktion zugeschlagen hat, landet ebenfalls im Lostopf. Die Gewinner werden im Anschluss kontaktiert. Abzuholen sind die Schuhe im Store von Hanna Sport Ratingen (Konrad-Adenauer-Platz 18, 40885 Ratingen).

Die gemeinsame WM-Aktion von FuPa Niederrhein und Hanna Sport wird noch attraktiver. Unter allen Bestellern, die bis einschließlich 8. Juni ein Trikot aus der gemeinsamen Aktion bestellen und deren Wohnort beziehungsweise Lieferadresse am Niederrhein liegt, werden insgesamt drei Paar JAKO RS89 Elite verlost. Der Premium-Fußballschuh hat einen Wert von rund 200 Euro.

Wenn in den Läden die Deutschlandflaggen auf Produkten wieder zunehmen und auf den Schulhöfen die ersten Fußballbilder gesammelt werden, weiß der Fußballfan: Es steht ein großes Turnier vor der Tür. Die WM 2026 wird dabei so groß wie nie ein Turnier zuvor. Insgesamt 104 Partien werden in Kanada, den USA und Mexiko angepfiffen, ehe der neue Weltmeister feststeht - immerhin mal wieder im Sommer.

Damit gibt es neben dem ohnehin schon besonderen Trikotangebot einen zusätzlichen Anreiz für alle Fußballfans am Niederrhein. Denn wer sich rechtzeitig eines der personalisierten WM-Trikots sichert, hat zugleich die Chance auf einen hochwertigen Fußballschuh.

Damit die Vorfreude kaum einen Monat vor Turnierbeginn noch größer wird, haben Hanna Sport und FuPa Niederrhein eine besondere Trikotaktion für alle Fußballbegeisterten ins Leben gerufen.

Dabei treten wir den Beweis an, dass ein gutes Fußballtrikot mit persönlicher Note nicht teuer sein muss! Ihr könnt euch ab sofort ein echtes, individuelles JAKO-Trikot mit dem Branding eurer Lieblingsnation, eurem Namen, Spitznamen oder dem Namen eures Lieblingsspielers auf dem Rücken und eurer Wunschnummer personalisieren lassen. Dazu kommt das Ganze im schicken FuPa-Style.

Und das Beste: Für das komplett individuelle Trikot bezahlt ihr gerade einmal 14,99 Euro. Ist das ein Wort? Das ist ein Wort. Bei eurem Profiklub in der Bundesliga kostet häufig schon der Namensflock auf dem Rücken mehr. Der Sonderpreis von 14,99 Euro gilt für die ersten 500 Bestellungen, im Anschluss kostet das Trikot immer noch unschlagbare 17,99 Euro! Bedeutet für euch: Schnell sein lohnt sich in diesem Fall sogar doppelt!

18 Varianten stehen zur Auswahl

Insgesamt stehen 18 verschiedene Trikotvarianten von 16 teilnehmenden Nationen zur Verfügung. Die Bestellung über die Links in diesem Text ist ab sofort möglich, das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Wenn ihr also im gemeinsamen Look die WM-Spiele verfolgen wollt, eine Mini-WM organisiert oder die Trikots einfach so gut findet wie wir, solltet ihr nicht zu lange warten. Bis zum 8. Juni gibt es zusätzlich die Chance auf eines von drei Paar JAKO RS89 Elite - vorausgesetzt, Wohnort beziehungsweise Lieferadresse liegen am Niederrhein.

Hanna Sport ist Euer starker Teamsport-Partner

Mit Hanna Sport haben wir für diese Aktionen einen starken Partner gefunden, der dafür sorgen wird, dass die von Euch bestellten Trikots im Handumdrehen bei Euch sind. Geschäftsführer Georg Hanna verfügt nicht nur selbst über Fußball-Expertise, er kennt sich vor allem auch seit über 20 Jahren in der Sportartikel-Branche bestens aus. Mit zwei Filialen in Duisburg und seit kurzem auch in Ratingen kann das modern geführte Unternehmen besonders auf spezielle Wünsche seiner Kunden auch kurzfristig eingehen, ist dabei nicht nur auf Fußball spezialisiert und bietet passende Angebote für jeden Geldbeutel. Hanna Sport ist aber auch kompetenter Partner im Marketing, der über ein gutes Netzwerk verfügt, und der die Vereine gerne langfristig zufrieden machen möchte, anstatt einfach nur kurzfristig Angebote zu unterbreiten. FuPa und Hanna Sport freuen sich auf die Zusammenarbeit - auch mit Euch!