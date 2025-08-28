 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Gewinnt der TSV Köngen auch beim SC Geislingen?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Am dritten Spieltag der Landesliga, Staffel 2, treffen die Spitzenteams auf unterschiedliche Herausforderungen: Während die Tabellenführer SV Waldhausen, TSV Ehningen, TSV Köngen und TSV Bernhausen ihre makellosen Bilanzen verteidigen wollen, suchen die unteren Teams wie FV Sontheim/Brenz, TV Echterdingen und MTV Stuttgart nach dem ersten Punktgewinn der Saison. Besonders die Duelle der Aufsteiger und Absteiger könnten die Tabelle nachhaltig verändern.

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:30live

Tabellenführer SV Waldhausen (6 Punkte aus 2 Spielen, 4:0 Tore) empfängt FV Sontheim/Brenz (0 Punkte aus 2 Spielen, 0:8 Tore). Waldhausen konnte beide bisherigen Partien ohne Gegentor gewinnen. Sontheim/Brenz wartet noch auf den ersten Punkt und ein erstes Tor in dieser Saison.

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:30

VfL Sindelfingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:2 Tore) trifft auf TSVgg Plattenhardt (3 Punkte aus 2 Spielen, 2:3 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg verbuchen und wollen nun den zweiten Erfolg einfahren, um Anschluss an das obere Tabellenviertel zu halten.

Sa., 30.08.2025, 17:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
17:30

TSV Bad Boll (0 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore) empfängt SV Böblingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 2:2 Tore). Boll ist noch sieglos, Böblingen konnte nach einem Remis den ersten Sieg der Saison erzielen.

Sa., 30.08.2025, 18:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
18:30

SC Geislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 6:2 Tore) trifft auf TSV Köngen (6 Punkte aus 2 Spielen, 5:2 Tore). Köngen startet als Aufsteiger stark und will die Serie von zwei Siegen fortsetzen. Geislingen will mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitze halten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

GSV Maichingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:4 Tore) empfängt 1. FC Eislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:5 Tore). Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld und streben nach einem Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

TV Echterdingen (0 Punkte aus 2 Spielen, 2:4 Tore) trifft auf Tabellenzweiten TSV Ehningen (6 Punkte aus 2 Spielen, 6:3 Tore). Ehningen konnte beide Partien gewinnen und will die Serie fortsetzen, während Echterdingen dringend den ersten Punkt einfahren möchte.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

FV Spfr Neuhausen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:6 Tore) empfängt TSGV Waldstetten (3 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg erzielen, stehen aber noch in der unteren Tabellenhälfte. Ein enges Duell ist zu erwarten.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:30

TSV Bernhausen (6 Punkte aus 2 Spielen, 3:0 Tore) empfängt MTV Stuttgart (0 Punkte aus 2 Spielen, 3:6 Tore). Bernhausen konnte bisher beide Spiele gewinnen und will die Serie fortsetzen, Stuttgart sucht nach dem ersten Punktgewinn.

