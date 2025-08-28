Gewinnt der TSV Köngen auch beim SC Geislingen?

Am dritten Spieltag der Landesliga, Staffel 2, treffen die Spitzenteams auf unterschiedliche Herausforderungen: Während die Tabellenführer SV Waldhausen, TSV Ehningen, TSV Köngen und TSV Bernhausen ihre makellosen Bilanzen verteidigen wollen, suchen die unteren Teams wie FV Sontheim/Brenz, TV Echterdingen und MTV Stuttgart nach dem ersten Punktgewinn der Saison. Besonders die Duelle der Aufsteiger und Absteiger könnten die Tabelle nachhaltig verändern.
---
Tabellenführer SV Waldhausen (6 Punkte aus 2 Spielen, 4:0 Tore) empfängt FV Sontheim/Brenz (0 Punkte aus 2 Spielen, 0:8 Tore). Waldhausen konnte beide bisherigen Partien ohne Gegentor gewinnen. Sontheim/Brenz wartet noch auf den ersten Punkt und ein erstes Tor in dieser Saison.
---
VfL Sindelfingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:2 Tore) trifft auf TSVgg Plattenhardt (3 Punkte aus 2 Spielen, 2:3 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg verbuchen und wollen nun den zweiten Erfolg einfahren, um Anschluss an das obere Tabellenviertel zu halten.
---
TSV Bad Boll (0 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore) empfängt SV Böblingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 2:2 Tore). Boll ist noch sieglos, Böblingen konnte nach einem Remis den ersten Sieg der Saison erzielen.
---
SC Geislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 6:2 Tore) trifft auf TSV Köngen (6 Punkte aus 2 Spielen, 5:2 Tore). Köngen startet als Aufsteiger stark und will die Serie von zwei Siegen fortsetzen. Geislingen will mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitze halten.
---
GSV Maichingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:4 Tore) empfängt 1. FC Eislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:5 Tore). Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld und streben nach einem Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.
---
TV Echterdingen (0 Punkte aus 2 Spielen, 2:4 Tore) trifft auf Tabellenzweiten TSV Ehningen (6 Punkte aus 2 Spielen, 6:3 Tore). Ehningen konnte beide Partien gewinnen und will die Serie fortsetzen, während Echterdingen dringend den ersten Punkt einfahren möchte.
---
FV Spfr Neuhausen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:6 Tore) empfängt TSGV Waldstetten (3 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg erzielen, stehen aber noch in der unteren Tabellenhälfte. Ein enges Duell ist zu erwarten.
---
TSV Bernhausen (6 Punkte aus 2 Spielen, 3:0 Tore) empfängt MTV Stuttgart (0 Punkte aus 2 Spielen, 3:6 Tore). Bernhausen konnte bisher beide Spiele gewinnen und will die Serie fortsetzen, Stuttgart sucht nach dem ersten Punktgewinn.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________