Gewinnt David oder Goliath in Langförden?

Fünf Spiele mit Vechteraner Beteiligung werden ausgetragen. TuS Frisia Goldenstedt hat gestern Abend 1:1-Unentschieden gegen Rot-Weiss Damme gespielt. Am heutigen Abend bestreitet der SV Blau-Weiß Lüsche ein Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne II und am Sonntag stehen noch vier weitere Spiele an.

SV Blau-Weiβ Lüsche - TuS Blau-Weiβ Lohne II

Die Blau-Weißen aus Lüsche kamen in der Vorrunde nach einem 0:2-Rückstand gut zurück und hoffen nun auf den Sieg. Es wäre das erste Mal in dieser Saison in der man bislang vier Punkte erzielt hat. Co-Trainer Rainer Wiemann: ,,Bei der Wundertüte Lohne 2 ist es schwer was vorher zu sagen. Das Spiel muss gespielt werden. Wenn es so läuft wie in den letzten 30 Minuten in Petersdorf wollen wir was zählbares mitnehmen dazu noch den ersten Heimsieg. Fehlen werden Verletzungsbedingt Max Eckelmeier und Lars Meyer. Max Moormann ist privat verhindert.”

FC Lastrup- SV Grün-Weiβ Brockdorf

BV Garrel spielt bereits heute Abend und kann weiterhin Spitzenreiter bleiben. Gewinnen die Cloppenburger das Spiel nicht, dann können die Brockdorfer am Sonntag der Tabellenerste sein. Gegen die Lastruper, die gelegentlich gute Ergebnisse zeigen, wird es aber nicht einfach.

SV Blau-Weiβ Langförden – SFN Vechta

Das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Langförden und den Sportfreunden aus Vechta ist ein Derby und kann daher ein spannendes Duell sein: Der Rückstand beträgt nur drei Punkte zu Gunsten der Vechteraner. Trotzdem ist Trainer Peter Siemer der Langfördener der Meinung, dass es ein David-gegen-Goliath-Duell sein kann. ,,Das denke ich weil ich das so sehe: ein Aufsteiger gegen einen Top Drei-Kandidat. Wir hatten seit dem 21.9 spielfrei, sind jetzt richtig fit, sind gut vorbereitet und haben Vechta beobachtet. Die haben gute individuelle Spieler mit viel Geschwindigkeit im Team. Daher sind sie sicherlich ein Top Drei-Kandidat .”