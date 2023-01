Gewinnspiel Hotel Navigare – Die finale Runde hat begonnen FuPa und das Hotel Navigare in Buxtehude starten eine ganz besondere Aktion +++ Stimmt jetzt für das Team ab, welches gewinnen soll

Sie kicken zwar nicht ganz so gut, wie die hochbezahlten Profis. Aber sie sollen sich wenigstens einmal so fühlen – die Kreis-Fußballerinnen und Kreisfußballer aus der Region. FuPa und das Hotel „Navigare“ in Buxtehude haben Ende letzten Jahres eine ganz besondere Aktion gestartet: „Zum Spiel wie die Profis – und vorher ab ins Teamhotel!“

Am Abend vor dem Spieltag zieht das Gewinner-Team für eine Nacht ins Teamhotel. Pressekonferenz, Konferenzraum, taktische Analyse. Es ist angerichtet. Am Morgen steht das Frühstück bereit, letztes Einschwören im Konferenzraum, Pasta-Essen, Abfahrt. Anpfiff.

FuPa- und TAGEBLATT-Reporter und Fotografen begleiten die Amateure bis zum Abpfiff. Mixed-Zone, Abschluss-PK … alles dabei.

Die Hauptrunde ist gestartet

Das Gewinnspiel läuft über zwei Voting-Runden. In der Vorrunde qualifizierte sich das Team mit dem jeweils meisten Stimmen je Voting automatisch für die finale Hauptrunde. Zudem qualifizierten sich auch die sieben Teams, die nach den Erstplatzierten insgesamt über alle Vorrunden-Votings die meisten Stimmen erhalten haben, für die Hauptrunde.

Die erste Voting-Runde lief vom 12. Dezember 2022 bis zum 09. Januar 2023, 12:00 Uhr. Ab heute kann bis zum Montag, 30. Januar 2023, 12:00 Uhr, in der Hauptrunde für das Team abgestimmt werden, welches den Preis gewinnen soll. Bitte beachtet in diesem Zusammenhang auch unsere Teilnahmebedingungen!

Ab sofort kann abgestimmt werden:

