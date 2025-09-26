Gewinnspiel bei 1.111 Followern im Regionalliga-WhatsApp-Kanal!

 2025-09-26T13:47:28.965Z

Die Regionalliga West auf WhatsApp? So geht es - tretet dem neuen FuPa-Kanal bei.

FuPa präsentiert ab sofort auch Neuigkeiten zur Regionalliga West auf WhatsApp. Um keine News mehr zu verpassen, tretet dem WhatsApp-Kanal bei!

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Folgt rein - es gibt etwas zu gewinnen! Schaffen wir bis zum 1. Oktober 2025 die 1.000 Follower im WhatsApp-Kanal der Regionalliga West, gibt es einen 75-Euro-Gutschein vom FuPa-Partner uhlsport zu gewinnen. Knacken wir sogar die Schnapszahl 1.111 bis zum 5. Oktober, gibt es noch eine zweite Überraschung hinterher! Auf das Gewinnspiel machen wir im WhatsApp-Kanal aufmerksam - folgt rein! Der Rechtsweg ist ausgeschossen. Das Gewinnspiel wird von FuPa Niederrhein durchgeführt.

Übrigens: Sobald ihr dem Kanal beigetreten seid und oben rechts die Glocke aktiviert, erhaltet ihr auch Push-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal

So geht es in der Regionalliga West weiter

10. Spieltag
Do., 25.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Bocholt
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - VfL Bochum II
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - RW Oberhausen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II
So., 28.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Bonner SC
Mo., 29.09.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II

11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen

12. Spieltag
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - SC Fortuna Köln
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SSVg Velbert
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 18.10.25 15:30 Uhr 1. FC Köln II - Bonner SC
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Bochum II

13. Spieltag
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Bochum II
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - FC Schalke 04 II
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - SC Wiedenbrück
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV
Sa., 25.10.25 16:30 Uhr SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II
Sa., 25.10.25 16:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Köln II
So., 26.10.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Sportfreunde Siegen

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

