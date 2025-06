Gewinner und Verlierer beim 1. FC Kleve

Einige Protagonisten hatten besonderen Anteil daran, dass der 1. FC Kleve in wenigen Wochen die Vorbereitungen für das achte Oberliga-Jahr in Folge seit dem Aufstieg 2018 angehen kann. Bei anderen lief es nicht ganz so gut. Ein Blick zurück auf die Saison mit einigen Gewinnern und wenigen Verlierern.

Luca Thuyl: Nie war der Mann mit der Nummer elf auf dem Rücken so wertvoll für den 1. FC Kleve wie in der vergangenen Saison. Wenn Luca Thuyl im Spiel war, dann lief es in der Offensive beim Oberligisten, weil er seine Nebenleute mit seiner Ballsicherheit und seinem Tempo besser machte. Trainer Umut Akpinar hält den 28-Jährigen sogar für „den besten Zehner in der Liga“. Thuyl erzielte zehn Treffer – so viele wie nie zuvor in einer Oberliga-Saison. Er wird wegen seines Studiums jetzt erst einmal eine Pause machen. Und der 1. FC Kleve kann nur hoffen, dass Thuyl erneut am Bresserberg auflaufen möchte, wenn er wieder mehr Zeit für Fußball hat.

Philipp Divis: Der Innenverteidiger war als Neuzugang vom PSV Wesel in der vergangenen Saison schon der Aufsteiger des Jahres beim 1. FC Kleve. Er hat sich noch ein wenig mehr unverzichtbar gemacht. Wenn Philipp Divis fehlt, dann fehlt dem 1. FC Kleve verdammt viel Zweikampfhärte und körperliche Robustheit in den Abwehraktionen. Divis wird in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung haben, weil er als Abwehrchef der legitime Nachfolger von Nedzad Dragovic (Laufbahnende) ist. Er wird die Rolle meistern.

Zwei Routiniers: Der geneigte Klever Fußball-Fan übt sich gerne darin, besonders an zwei Spielern des 1. FC Kritik zu üben. Wenn Kapitän Fabio Forster oder Pascal Hühner nur den allerkleinsten Fehler auf dem Rasen machen, werden prompt auf den Rängen Rufe laut, warum der Trainer denn immer noch auf diese beiden älteren Spieler setze. Zu Unrecht. Fabio Forster mag etwas Spritzigkeit verloren haben. Und ihm unterläuft, wie anderen Kickern übrigens auch, der eine oder andere Fehlpass. Doch er kann ein Spiel lesen, eine Mannschaft dirigieren und pushen. Das macht ihn so wichtig für den 1. FC Kleve – auch in der nächsten Saison.

Pascal Hühner war in seinem letzten Jahr am Bresserberg beileibe kein Auslaufmodell, sondern besonders wertvoll für die Mannschaft, als die meisten der jungen Neuzugänge noch damit beschäftigt waren, sich mit der Oberliga vertraut zu machen. In dieser Phase war auf Hühner, der seine Laufbahn nun als Spielertrainer bei seinem Stammverein SV Rees ausklingen lässt, als zuverlässiger Allrounder mit Spielintelligenz Verlass.

Henning Divis: Ahmet Taner war seit Jahren die unangefochtene Nummer eins am Bresserberg. Er wird mit diesem Status auch in die neue Saison gehen. Doch er hat Konkurrenz bekommen von Henning Divis. Der folgt seinem Bruder Philipp nahtlos als Aufsteiger der Saison. Der 21-jährige Torhüter, der 2024 vom Bezirksligisten TuB Bocholt gekommen ist, hat den Sprung in die Oberliga mit einer unheimlichen Selbstverständlichkeit geschafft. Er strahlt viel Ruhe aus, verfügt über glänzende Reflexe und ein gesundes Selbstvertrauen, ohne überheblich zu werden. Er hat Ahmet Taner in einem Punkt in der vergangenen Saison schon den Rang abgelaufen. Divis kam auf 19 Einsätze, Taner, der ein wenig Verletzungspech hatte, nur auf 16.

Das Trainerteam: Umut Akpinar, schon jetzt eine Legende am Bresserberg, sein Co-Trainer Lars van Rens und Torwart-Coach Tobias Schulte-Mattler haben viele der jungen Spieler, die vor der Saison zum Teil aus niedrigeren Ligen gekommen sind, kontinuierlich besser gemacht. Sie haben nicht geklagt, dass keine gestandenen Spieler verpflichtet wurden, sondern sehr viel aus dem Kader gemacht, mit dem sie arbeiten mussten und das gerne getan haben. Akpinar, der das Team nur selten öffentlich kritisiert, hat genau das hart und konsequent getan, als es nötig war – nach dem 0:4 in Hilden, dem Tiefpunkt der Saison. Er kann nicht nur Zuckerbrot, sondern auch Peitsche.

Verlierer

Jamie van de Loo: Der 1. FC Kleve hatte einige Hoffnungen in den Angreifer gesetzt, der vom SV Sonsbeck gekommen war. Der 26-Jährige konnte sie nie erfüllen. Er setzte zu Beginn der Saison, wie die meisten Offensivkräfte, kaum Akzente, weil es da noch richtig hakte im Klever Spiel. Und als es vorne immer besser zusammenlief, konnte van de Loo nicht mehr auflaufen. Nach nur sechs Einsätzen in der Meisterschaft war die Saison Ende September wegen einer Verletzung der Patellasehne, die noch nicht auskuriert ist, für ihn schon gelaufen.

Diwan Duyar: Beim jungen Angreifer war es in den Jahren zuvor kontinuierlich bergauf gegangen. Doch in der gerade beendeten Saison hat Diwan Duyar (21) in seiner Entwicklung einen Schritt zurückgemacht. Er wurde zwar auch von einer Knieverletzung längere Zeit ausgebremst. Doch er machte es in seinen Aktionen zu oft zu kompliziert, die ihn in den Jahren zuvor ausgezeichnet hatte, als er eine feste Größe im Team gewesen war.

Die Nörgler auf den Rängen: Es gibt sie immer noch, die Nörgler unter den Klever Zuschauern, die nicht erkannt haben, was die Stunde geschlagen hat. Sie müssen begreifen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen hochkarätige Neuzugänge Schlange standen, weil sie wussten, dass sie beim 1. FC Kleve für ihre Dienste fürstlich honoriert wurden. Wohin das führte, dürfte sattsam bekannt sein.

Der 1. FC Kleve wirtschaftet heute grundsolide und wirft nicht mit dem Geld um sich. Zudem liegt der Bresserberg weit ab vom Schuss, was viele Spieler aus dem Ruhrgebiet von einem Wechsel nach Kleve abhält. Deshalb ist es ein Erfolg, wenn in der Eroglu-Arena weiter Oberliga-Fußball gespielt wird. Und kein Grund zum Meckern.