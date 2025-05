Bereits am Samstagnachmittag traf der FC Helmstedt auf den Bovender SV. Die Gäste waren vor der Partie in super Form und holten 14 Punkte aus den sechs vorigen Partien. Der FC Helmstedt verlor nicht nur das Hinspiel mit 1:6, sondern wartete auch in der Liga seit neun Spielen auf einen Dreier.

"In der zweiten Halbzeit ging es dazu über, dass die Jungs unbedingt gewinnen wollten." sah Cassel. Das klappte dann auch gut. In der 79. Minute konnte Onur Can Ada das 1:0 erzielen. Doch auch der Bovender SV wollte seine Serie aufrecht erhalten und schlug durch den eingewechselten Vadim Wiedenmeier in der 88. Minute aus.

Der Wille des Vorletzten war auf dem Platz zu sehen und so gelang Helmstedt auch der Lucky Punch. Semih Kurtoglu brachte Helmstedt den ersten Sieg seit langer Zeit. Wie auch schon in der Vorsaison konnte man also gegen den BSV auf heimischen Rasen gewinnen. Die Gäste verpassten so den Sprung auf Rang vier, während Helmstedt endlich wieder siegreich war. René Cassel war sehr zufrieden: "Es ist egal, wo wir stehen oder wie es gerade läuft, gewinnen ist geil, aber heute war es besonders geil."