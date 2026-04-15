Gewinne mit Paulaner Tickets für das Bundesligaspiel gegen Stuttgart

– Foto: Paulaner

Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Neben den Tickets für das Spiel gegen den VfB Stuttgart ist das hier so eine: Bewirb dich bei The Match of Your Life, um gegen die Profis des FC Bayern anzutreten – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt.

The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.

Bist du bereit für den ultimativen Kick? Dann bewirb dich hier.