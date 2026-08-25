 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Gewinne mit Paulaner 3x2 Tickets für FC Bayern gegen VfB Stuttgart

FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich in die Allianz Arena Gewinnspiel: 3x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Spiel FC Bayern - VfB Stuttgart zu gewinnen

von Redaktion · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 3x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Match FC Bayern - VfB Stuttgart am Freitag, 28.08.2026 (20.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Donnerstag, 27.08.26 um 12.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch oder via E-Mail kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten über die FC Bayern App als E-Tickets zugestellt. Hierfür müssen die Gewinner ein Konto in der FC Bayern App mit der im Formular angegeben E-Mail-Adresse erstellen.