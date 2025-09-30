Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gewinne mit deinem Team–12.000 € Trainingslager & viele weitere Preise
Ob ein Trainingslager beispielsweise auf Mallorca im Wert von 12.000 €, ein zweites Trainingslager im Wert von 4.000 € oder tolle Sachpreise wie Trikotsätze, Aufwärmshirts und Spielbälle – mit Rabot Energy warten Top-Gewinne auf dich und dein Team.
Das Beste: Jeder kann teilnehmen! Einfach beim Wechsel zu Rabot Energy das gewünschte Team angeben – jede Tarifumstellung zählt automatisch als Stimme. Am Ende entscheidet die Anzahl der Stimmen, wer sich die Preise schnappt. Und das geht völlig unkompliziert:
Such dir den besten Tarif aus, der dynamische Tarif ist monatlich kündbar
Rabot Energy übernimmt den kompletten Wechselprozess
Jeder Wechsel bringt deinem Team eine Stimme
Also: Mobilisiere deine Mitspieler, Freunde, Familie und alle Unterstützer – denn jede Stimme bringt dein Team näher an den Hauptgewinn!
Und nicht nur die Sieger profitieren: Die Top 20 Teams erhalten wertvolle Ausrüstung.
Seit dem 1. September ist Rabot Energy offizieller Partner des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Rabot ist dabei wichtig faire und transparente Stromtarife für Verbraucherinnen und Verbraucher anzubieten und den Amateurfußball zu unterstützen.
Wechsele jetzt zu Rabot Energy, sichere dir faire Strompreise – und schenke deinem Team die Chance auf unvergessliche Fußballmomente!