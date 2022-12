GEWINNE 3x5 Eintrittskarten für die »Fussball Players Party«

Nach drei Jahren Pause ist es in wenigen Wochen soweit: Am 20.01.2023 findet die Players Party im Osnabrücker Alando Palais statt. Wir haben für euch 3x5 Eintrittskarten die ihr gewinnen könnt. Alles was ihr dafür tun müsst, erklären wir euch in diesem Artikel.