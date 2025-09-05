Gewinne 2 VIP-Tickets für den VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln

FuPa Niedersachsen verlost 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Samstag, 13. September (Anstoß: 15.30 Uhr). Die Partie ist bereits restlos ausverkauft – mit ein wenig Glück erlebst du sie trotzdem live und exklusiv im Stadion.
Das ist im VIP-Paket enthalten:
Reservierter Tischplatz im VIP-Bereich
Beheizte Sitze mit bester Sicht aufs Spielfeld
Freie Auswahl bei Essen und Getränken
So einfach machst du mit:
Schick eine WhatsApp an +49 162 3177814 mit:
deinem Namen
deinem Team
deinem persönlichen, aktuellen Jubelfoto – am besten als Selfie oder Schnappschuss aus der Kabine oder vom Spielfeldrand (aus Niedersachsen!)
Teilnahmeschluss ist Dienstag, 9. September, um 10 Uhr.
Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück – wir freuen uns auf eure Bilder!