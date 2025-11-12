Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Shams Amini
Gewinne 2 VIP-Tickets für das Spiel von Bayer Leverkusen in Wolfsburg!
FuPa Mittelrhein verlost exklusives Erlebnis am 22. November
FuPa Mittelrhein verlost 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 22. November (Anstoß: 15.30 Uhr). Mit ein wenig Glück erlebst du das Spiel live und exklusiv im Stadion.
Das ist im VIP-Paket enthalten:
Reservierter Tischplatz im VIP-Bereich
Beheizte Sitze mit bester Sicht aufs Spielfeld
Freie Auswahl bei Essen und Getränken
So einfach machst du mit: 🍀
1. Folge @fupa_mittelrhein auf Instagram 2. Kommentiere im Post, wen du mitnehmen würdest!