Allgemeines
Gewinne 2 VIP-Tickets für das Spiel von Bayer Leverkusen in Wolfsburg!

FuPa Mittelrhein verlost exklusives Erlebnis am 22. November

FuPa Mittelrhein verlost 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 22. November (Anstoß: 15.30 Uhr). Mit ein wenig Glück erlebst du das Spiel live und exklusiv im Stadion.

Das ist im VIP-Paket enthalten:

  • Reservierter Tischplatz im VIP-Bereich

  • Beheizte Sitze mit bester Sicht aufs Spielfeld

  • Freie Auswahl bei Essen und Getränken

So einfach machst du mit: 🍀

1. Folge @fupa_mittelrhein auf Instagram2. Kommentiere im Post, wen du mitnehmen würdest!

ℹ️ Teilnahmebedingungen:

  • Teilnahme nur für Follower mit Wohnsitz im Verbandsgebiet Mittelrhein.
  • Teilnahmeschluss: 16.11.25, 23:59 Uhr.
  • Gewinnerauswahl per Zufall unter allen berechtigten Kommentaren; Benachrichtigung via DM. Antwort innerhalb von 24 Stunden, sonst Nachrücker.
  • Gewinn ist nicht übertragbar, keine Barauszahlung. An- & Abreise nicht enthalten.
  • Veranstalter: FuPa Mittelrhein. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird nicht von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
  • Mit Teilnahme akzeptierst du diese Bedingungen.

