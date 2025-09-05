Gewinne 2 VIP-Tickets für das Gastspiel des 1. FC Köln in Wolfsburg!

FuPa Mittelrhein verlost 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Samstag, 13. September (Anstoß: 15.30 Uhr). Die Partie ist bereits restlos ausverkauft – mit ein wenig Glück erlebst du sie trotzdem live und exklusiv im Stadion.

Das ist im VIP-Paket enthalten:

deinem persönlichen Jubelfoto vom aktuellen Wochenende (5. bis 7. September 2025) – am besten als Schnappschuss aus der Kabine oder vom Spielfeldrand (aus dem Verbandsgebiet Mittelrhein!)

So einfach machst du mit: Schick eine WhatsApp an +49 162 31 77 168 mit:

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 9. September, um 10 Uhr.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück – wir freuen uns auf eure Bilder!