Gewinne 2 VIP-Tickets für das Gastspiel des 1. FC Köln in Wolfsburg!

Restlos ausverkauft – aber du kannst live dabei sein! Jetzt mitmachen: FuPa Mittelrhein verlost exklusives Erlebnis am 13. September

FuPa Mittelrhein verlost 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Samstag, 13. September (Anstoß: 15.30 Uhr). Die Partie ist bereits restlos ausverkauft – mit ein wenig Glück erlebst du sie trotzdem live und exklusiv im Stadion.

Das ist im VIP-Paket enthalten:

  • Reservierter Tischplatz im VIP-Bereich

  • Beheizte Sitze mit bester Sicht aufs Spielfeld

  • Freie Auswahl bei Essen und Getränken

So einfach machst du mit:
Schick eine WhatsApp an +49 162 31 77 168 mit:

  • deinem Namen

  • deinem Team

  • deinem persönlichen Jubelfoto vom aktuellen Wochenende (5. bis 7. September 2025) – am besten als Schnappschuss aus der Kabine oder vom Spielfeldrand (aus dem Verbandsgebiet Mittelrhein!)

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 9. September, um 10 Uhr.
Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück – wir freuen uns auf eure Bilder!

Aufrufe: 05.9.2025, 13:37 Uhr
