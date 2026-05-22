"Gewinn für Kreisliga": Krautschneider & Hock verlassen Würzburger FV

Gemeinsam in der Jubeltraube: Fabio Hock und Steffen Krautschneider. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Der Bayernligist Würzburger FV macht die ersten Abgänge offiziell: Steffen Krautschneider und Fabio Hock zieht es in die Kreisliga. Den Abgang der zwei Offensivspieler bedauert WFV-Trainer Christian Breunig, schwärmt aber von beiden in höchsten Tönen.

Krautschneider prägte den höherklassigen Amateurfußball in Bayern des letzten Jahrzehnts. 443 Spiele in Bayernliga und Regionalliga, Toto-Pokal und DFB-Pokal für Schweinfurt, Pipinsried, Landsberg und den Würzburger FV, wo sein Stern früh aufging.

Ihre neuen Klubs verkündeten die Transfers bereits, nun macht auch der Würzburger FV die Abgänge offiziell. „Wir verabschieden einen Spieler mit einer beeindruckenden Karriere“, verkünden die 04er den Abschied von Steffen Krautschneider auf Instagram. „Steffen, wir bedanken uns bei Dir! Du warst und bist immer ein echter Teamspieler und Anführer gewesen.“

Christian Breunig, Trainer des Bayernligisten, erinnert sich noch an den jungen Krautschneider. Er selbst war Trainer der Reserve. "Als er aus der Jugend rauskam, war schnell klar: Der hat dauerhaft nur wenig mit der zweiten Mannschaft zu tun." Binnen kürzester Zeit etablierte sich Krautschneider beim Würzburger FV.

Nach einer starken Saison 2012/13 zog es ihn in die Regionalliga. 2024 kehrte Krautschneider zu seinem Jugendklub zurück und ging dort voran. Kein Feldspieler spulte in dieser Bayernliga-Saison mehr Minuten ab als er. „Steffen ist ein absoluter Leader. Er hat immer Vollgas für den Verein gegeben“, so Breunig. „Er wird uns fehlen.“

Die Fußballschuhe hängt Krautschneider aber noch nicht an den Nagel. Der 34-Jährige wechselt zum SV Veitshöchheim in die Kreisliga. Er übernimmt dort den Posten des Co-Trainers.

Krautschneider ist jedoch nicht der einzige Würzburger Offensivmann, der den Bayernligisten verlässt. Auch Fabio Hock (21) sagt dem höherklassigen Fußball erst einmal Servus und heuert in der Kreisliga an. Bei beiden Personalien hebt Trainer Breunig die tadellose Kommunikation hervor. Der Verein habe frühzeitig von den Abschieden gewusst, die Gründe seien absolut nachvollziehbar.

"Die Bayernliga ist immer noch eine Amateurliga. Da gehen manchmal andere Dinge vor", so Breunig. Während Krautschneider mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen und erste Schritte im Trainergeschäft machen möchte, liegt der Fokus beim 21-jährigen Hock vorerst auf dem Beruf. Zudem ist dessen Bruder mit Faulbach als Meister in die Kreisliga aufgestiegen – ein passender Zeitpunkt für einen Wechsel.

„Er hat charakterlich und fußballerisch super hier her gepasst“, sagt Breunig über Hock. „Ein ruhiger Typ, der untypisch für einen Mittelstürmer absolut mannschaftsdienlich spielt, nie egoistisch ist. Fabio ist ein absoluter Gewinn für die Kreisliga. Ich bin gespannt, wie viele Tore er schießt!“