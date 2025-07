Gewaltiger Dämpfer für Unterföhring

3:4 gegen FC Schwabing ist bereits die zweite Niederlage

Auf dem Papier war das Landesliga-Startprogramm für den FC Unterföhring machbar und man träumte davon, sich mit sieben bis neun Punkten gleich oben festzusetzen. Nach der zweiten Niederlage mit 3:4 (1:1) gegen den FC Schwabing muss der ambitionierte Club nun erst einmal einen gewaltigen Dämpfer wegatmen.

Nach dem schwachen Auftritt in Neuperlach (2:4) steigerten sich die Unterföhringer im Schwabing-Heimspiel, waren aber immer noch weit entfernt von dem eigentlichen Anspruch und dem Potenzial der Mannschaft. Den frühen Rückstand (Moritz Wefelmeier, 17.) glich vor der Pause Hendrik Geiler aus (38.) und dann sah es eigentlich ganz gut aus für den FCU. Die Unterföhringer hatten Oberwasser, waren in der zweiten Halbzeit gut im Spiel und wurden dann von einer Gewitterunterbrechung gestoppt. Als das schlimmste Wetter vorbei war, kamen die Gäste besser aus der Pause und bogen mit einem Doppelschlag von Giacinto Sibilia (70.) und Philipp Pirch (75.) auf die Siegesstraße ein. Der FCU reagierte mit der Umstellung auf Dreierkette und mit dem erhöhten Risiko wendete man die Partie ein weiteres Mal. Luis Fischer (77.) und Nils Larisch (88.) glichen zum 3:3 aus und das sollte noch nicht alles gewesen sein. In den angezeigten sechs Minuten Nachspielzeit wollten die Unterföhringer noch den Siegtreffer nachlegen und sie marschierten in den Konter, der den späten Knockout brachte. Bitter war beim letzten Tor das fatale Missverständnis von Torwart und Verteidiger, in das Siegtor-Schütze Konstantin Steinmaßl dankend hineinspritzte (90.+1).

„Die erste Woche der Liga war ein Fehlstart“, sagte dann auch der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz, der keine Ausreden nach der Schwabing-Pleite suchte. Trotz etlicher Ausfälle hatte er immer noch eine gut gefüllte Ersatzbank und ausreichend Qualität im Kader. Den Coach ärgerte vor allem, dass man drei der vier Gegentore auf die eigene Kappe nehmen musste. Vor dem finalen Missverständnis in der Nachspielzeit spielten die Unterföhringer bei zwei Gegentoren fatale Fehlpässe von hinten heraus als letzter oder vorletzter Mann. In der Landesliga werden solche Fehler bestraft. Lediglich das 1:3 war von den Schwabingern gut herausgespielt. Deshalb bleibt für Fritz die Erkenntnis, dass man sich bei den zwei Niederlagen in der Englischen Woche mit krassen Fehlern mehr selbst geschlagen hat, als das man besiegt wurde.

Die erste Woche war ein Fehlstart.

Unterföhrings Trainer Sebastian Fritz