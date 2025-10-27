Gewaltexzess nach B-Klassenspiel in Lorenzen

Nach dem Heimspiel der SG Lorenzen II / Kareth-Lappersdorf IV gegen die DJK SB Regensburg II in der B-Klasse 3 Regensburg (Endstand: 3:3) kam es am frühen Sonntagabend am Fußballplatz in Lorenzen zu hässlichen Szenen. Vorab: Die genau Hintergründe des Vorfalls seien nach Polizeiangaben noch unklar. Im Fokus der Ermittlungen würden jedoch vor allem zwei Brüderpaare aus den Fußballteams stehen, teilt die Polizeiinspektion Regenstauf mit.



Da zunächst die Rede von einer größeren Schlägerei war, hatte die Polizei mehrere Streifen aus Regensburg und dem Umland am frühen Sonntagabend nach Lorenzen verlegt. Ein Duo sei zunächst mit einem Auto vom Tatort geflüchtet, sei jedoch später nach Aufforderung der Polizei zurück zum Platz gekehrt. In diesem Zusammenhang soll es auch zu gefährlichen Situationen gekommen sein: Die Verdächtigen seien mit ihrem Fahrzeug auf Passanten, die das Auto stoppen wollten, zugefahren. Darüber hinaus kam es offenbar zu gewalttätigen Handlungen, bei denen unter anderem mit Stollenschuhen auf ein Opfer eingetreten wurde, heißt es im Polizeibericht weiter. Eine Person musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.



Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen. Weiter wird mitgeteilt, dass für die Ermittlungen auch möglicherweise vorliegendes Video- und Fotomaterial benötigt wird. Es sei auch möglich, dass im Laufe der Untersuchung noch gegen weitere Beteiligte Ermittlungen aufgenommen würden, so ein Sprecher der Polizei gegenüber der dpa.



Regensburgs Kreis-Vorsitzender Harald Greß kann nur mit dem Kopf schütteln: „Zwei solche Fälle innerhalb kürzester Zeit – wir sind schon erschüttert. Wir fahren eine Null-Toleranz-Politik und werden mit aller Härte dagegen vorgehen. So etwas hat am Sportplatz nichts verloren. Solche Leute will ich am Sportplatz nicht mehr haben“, so Greß zu FuPa. „Grundsätzlich sind das alles laufende Ermittlungen und Verfahren. Natürlich wird das auch bei uns im Fußballverband thematisiert. Mal schauen, was wir tun können.“