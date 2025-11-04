Gewaltausbrüche & Spielabbrüche bereiten Sorgen: »Zamreißn!«

Was ist im Jugendfußball los? Ende Oktober sorgte ein Vorfall in Regensburg für überregionale Schlagzeilen. Ein Vater prügelte mit einem Regenschirm auf andere Spieler und Trainer ein, sein Sohn kam ihm zu Hilfe und ging ebenfalls mit einem Gegenstand auf die Kontrahenten los. Ein bedauerlicher Einzelfall? Leider nicht. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat seit dem Beginn der Saison 2025/26 ungewöhnlich viele Spielabbrüche registriert. Eine alarmierende Entwicklung...

Aus diesem Grund hat sich nun Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt: "Wir sind mit Begeisterung in das Spieljahr 2025/26 im Jugendfußball gestartet. Doch in den letzten Wochen machen uns zahlreiche Spielabbrüche großes Kopfzerbrechen. Wir müssen feststellen: Der Auslöser ist im Regelfall nicht auf dem Platz, es sind nicht unsere Kinder und Jugendlichen, die dort kicken. Sondern es sind wir Erwachsene, die außerhalb der weißen Linien stehen. Wenn wir darüber nachdenken, welchen Vorbildcharakter wir da widerspiegeln, sollten wir alle etwas ins Grübeln kommen. Deswegen möchte ich an uns Erwachsene appellieren und an unseren Leitspruch denken: Bleibt entspannt am Spielfeldrand! Das ist unser Motto für den Kinder- und Jugendfußball in Bayern, und den sollten wir auch leben. Damit ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass wir uns 'zamreißn'. 'Zamreißn', und den Kindern und Jugendlichen ein tolles Fußballspiel ermöglichen, und vor allem, dass auch wir mit Freude zuschauen können."