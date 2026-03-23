Gewalt im Fussball – Verband zeigt Vereinen „gelbe Karte“ Tätlichkeiten, Massenschlägereien und Angriffe auf Schiedsrichter dokumentiert von Vincenzo Togni · 23.03.2026, 23:17 Uhr · 0 Leser

Ein Schiedsrichter zeigt die gelbe Karte. Die Unparteiischen waren in der Hinrunde stark gefordert. (Symbolbild) – Foto: Frozen in Motion

In einem kürzlich an die Vereine verschickten Schreiben nimmt der Zürcher Fussballverband (FVRZ) die Klubs in die Pflicht und zeigt sich besorgt über zunehmende disziplinarische Vorfälle. Betroffene Schiedsrichter relativieren jedoch die suggerierte „Gewaltwelle“.

50% mehr disziplinarischen Verfehlungen „Leider mussten wir in der Hinrunde 2025/26 feststellen, dass es auf und neben dem Feld vermehrt zu Rudelbildungen und Massenschlägereien kam, oft auch unter Beteiligung von Trainern, anderen Staffmitgliedern oder Zuschauern.“ Mit diesen deutlichen Worten wendet sich der Zürcher Fussballverband (FVRZ) in einem der Redaktion vorliegenden Schreiben an die Vereine und erhebt schwere Vorwürfe gegen Spieler, Funktionäre und Fans im regionalen Fussball. Das von der Abteilung Spielbetrieb unterzeichnete Dokument listet die Sanktionen aus Aktiv- und Juniorenspielen auf: 8955 gelbe und 627 rote Karten gegen Spieler und Trainer führten zu 212 Ordnungsbussen sowie 54 von der Rechtsabteilung des FVRZ eröffneten Strafverfahren. Doch wie sind diese Zahlen einzuordnen? Auswertungen des Verbands zeigen, dass die Anzahl Strafpunkte im FVRZ-Gebiet seit der Corona-Pause 2020 pro Saison im Durchschnitt um rund 50 Prozent gestiegen ist. Dennoch relativiert Cristiano Rossini, Leiter der Abteilung Spielbetrieb, den Ton des Schreibens: „Die Vereine sollen es als eine gelbe Karte aufnehmen.“ Die Zunahme an Gewalt sei noch kein akutes Problem, erfordere jedoch eine kontinuierliche Sensibilisierung. Mit dem Schreiben habe der Verband bewusst ein Warnsignal gesetzt. „Wenn es zu einer weiteren Verschärfung kommt, können wir konsequentere Massnahmen ergreifen“, sagt Rossini und verweist etwa auf mögliche Ausschlüsse einzelner Mannschaften.

Solche Schritte wären eine Reaktion auf die 54 schweren disziplinarischen Verfehlungen. Darunter fallen unter anderem neun Spielabbrüche sowie vier Tätlichkeiten gegenüber Schiedsrichtern. Letztere wiegen besonders schwer und werden gesondert behandelt: „Anders als bei schweren Verfehlungen von Funktionären und Spielern werden diese Fälle direkt vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) in Bern bearbeitet“, so Rossini. Für den Verband sind solche Vorfälle inakzeptabel. Angespuckt und bedroht Sven Ziegler ist Schiedsrichter und hat bereits Gewalt erlebt. Ein Vorfall ist ihm besonders präsent. Der damals 18-Jährige leitete ein Spiel in der 5. Liga und stellte kurz vor Schluss einen deutlich älteren Spieler mit Gelb-Rot vom Feld. Dieser blieb zunächst ruhig vor ihm stehen. „Ich dachte, er wollte mir noch etwas sagen, doch plötzlich spuckte er mir ins Gesicht“, erzählt Ziegler.

Die Mitspieler des Täters zogen ihn daraufhin vom Feld, da er weiterhin ausfällig und aggressiv gegenüber Ziegler war und ihm sogar gedroht hatte. Als Wiederholungstäter wurde der Spieler anschliessend für mehrere Jahre gesperrt. Der Vorfall liegt inzwischen fast zehn Jahre zurück. „Dennoch ist es bemerkenswert, wie prägend dieser Moment für mich als Schiedsrichter war.“ Heute leitet Ziegler als gestandener Schiedsrichter in der 2. Liga Spiele, weiss aber noch genau, wo er damals auf dem Platz stand und wo sich die Szene abspielte. „Solche Situationen bleiben hängen, auch wenn es keine schwere körperliche Gewalt war.“ Zwar habe sich die anfängliche Angst nach dem Vorfall gelegt, doch sein Bewusstsein während der Spielleitung habe sich nachhaltig verändert. „Solche Situationen lassen sich im Fussball leider nie ganz ausschliessen.“ Gewalt gezielter als früher Zieglers Fall aus der 5. Liga ist ein Beispiel für jene Fälle, die vom SFV direkt juristisch bearbeitet werden. Patrick Rogalla, Leiter der FVRZ-Schiedsrichter und selbst als Schiedsrichter in der Promotion League aktiv, ordnet ein: „Disziplinarische Verfehlungen gegenüber Unparteiischen gibt es nicht nur im Aktivfussball.“ So komme es auch bei Spielen der C-Junioren teils zu heiklen Situationen, etwa durch emotionale Eltern. Gleichzeitig lasse sich im Aktivfussball beobachten: Je höher die Liga, desto seltener sind schwere disziplinarische Vorfälle. „Zum einen ist es sicherlich so, dass Spieler in höheren Ligen Sperren vermeiden wollen, da die sportlichen und teils auch finanziellen Konsequenzen grösser sind.“ Zum anderen seien Spieler beispielsweise in der 2. Liga exponierter als etwa Akteure einer zweiten Mannschaft in der 5. Liga.

Sven Ziegler (links) leitet Spiele in der 2. Liga regional. Patrick Rogalla, Leiter der Abteilung Schiedsrichter des FVRZ, pfeift Spiele in der Promotion League. – Foto: FVRZ