Gewalt im Fußball: Künftig droht Post von der Staatsanwaltschaft Hessen will Gewalt und Diskriminierung auf Fußballplätzen eindämmen +++ Der Verband arbeitet nun mit der Generalstaatsanwaltschaft zusammen +++ Wie das funktionieren soll.

Wiesbaden. Einzelne Übergriffe auf hessischen Fußballplätzen haben in den vergangenen Jahren in puncto Brutalität und dem Niveau verbaler Entgleisungen ungeahnte Dimensionen erreicht. Ab der Spielzeit 2025/26 werden die Möglichkeiten der Bestrafung – insbesondere bei Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter und diskriminierenden Beleidigungen jeglicher Art, aber auch bei weiteren Gewaltvergehen – in neue Dimensionen vorstoßen.