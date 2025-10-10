Gewalt im Amateurfußball: Neuer Podcast "Spielabbruch" "Spielabbruch - Macht Gewalt den Amateurfußball kaputt?“ ist einrnPodcast von Radio Bremen

Schläge, Tritte, Beleidigungen – beim Amateurfußball passiert sowas viel zu oft. Ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen. Statt mit Bier und Bratwurst enden hunderte Spiele jedes Jahr mit Blut und Blaulicht. Dabei platzen Kindheitsträume – und im schlimmsten Fall sterben sogar Menschen.

Der vierteilige Podcast "Spielabbruch - Macht Gewalt den Amateurfußball kaputt?“ geht den Fragen nach: Was geht ab im Amateurfußball? Woher kommt die Gewalt? Die Hosts Hubertus Koch (35, Journalist u.a. für das Y-Kollektiv) und Yousuf Mirzad (26, Bremen NEXT-Reporter) treffen zwei junge Männer, die darauf verschiedene Antworten haben. Luca spielt über zehn Jahre Fußball und greift nach dem Profi-Dasein. Aber: Er ist einer der Typen, die auf dem Platz gewalttätig sind. Ansar ist ambitionierter Schiedsrichter und will mal Bundesliga pfeifen. Dann wird er während eines Spiels so heftig angegriffen, dass er im Krankenhaus landet.

"Spielabbruch: Ist der Amateurfußball noch zur retten?" Auf der Suche nach Antworten wühlen sich Hubertus Koch und Yousuf Mirzad durch die Statistiken von Spielabbrüchen, reden mit Experten und schauen sich Spiele an der Basis in der Kreisliga an. Sie konfrontieren Verantwortliche und den DFB. Und sie wagen sich auch an die großen Fragen und diskutieren über die Rolle von Rassismus, Migration und Männlichkeitsbildern.