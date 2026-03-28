Gewalt im Amateurfußball? „Entsteht nicht zufällig“

Im Amateurfußball haben Gewaltvorfälle in den vergangenen Jahren zugenommen. Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mainz/Köln. Dieser Vorfall wirft Fragen auf: Am Sonntag lieferten sich zwei Fußballer des FC Aksu Mainz eine handgreifliche Auseinandersetzung. Ist mit dieser Aggression innerhalb einer Mannschaft eine neue Eskalationsstufe erreicht? Was steckt hinter solchen gewaltsamen Ausbrüchen? Und wie lassen sie sich zukünftig verhindern? Prof. Dr. Daniel Memmert leitet das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln – und gibt Antworten.

Das Interview lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.