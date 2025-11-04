Gewalt auf Regensburgs Plätzen: Klarer Appell des BFV

In der vorvergangenen Woche wurde der Regensburger Fußballkreis von zwei Gewalt-Vorfällen überschattet. Sowohl im Nachgang eines Jugendspiels in Regensburg als auch tags darauf nach Abpfiff eines B-Klassen-Match in Lorenzen flogen die Fetzen. Nachdem nun einige Tage vergangen sind und alle Beteiligten die jeweilige Situation besser einordnen können, möchten das die Spielleiter auch in aller Offenheit tun. Harald Greß, seines Zeichens Kreisvorsitzender des Spielkreises Regensburg, richtet sich mit einem Appell an die Regensburger Fußballgemeinde.
Greß möchte eingangs betont wissen: „Was uns wichtig ist: Beide Vorfälle standen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Spielgeschehen selbst. Das, was passiert ist, verurteilen wir auf das Schärfste – denn es widerspricht allem, wofür wir im Fußball stehen wollen und müssen!“ Nach intensiven Gesprächen mit Vereinsvertretern, Schiedsrichtern und Verantwortlichen sei klar: „Wir wollen diese Vorfälle zum Anlass nehmen und gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt setzen.“
Der SV Burgweinting und der SV Obertraubling haben an den vergangenen Spieltagen deutliche Signale gesetzt. Auch der SC Lorenzen und die DJK Sportbund Regensburg hatten Aktionen geplant, die leider wetterbedingt nicht stattfinden konnten. Die beteiligten Vereine haben entschlossen reagiert: Die Personen, die in keiner Weise ein entschuldigendes Verhalten gezeigt haben, wurden suspendiert. „Über Schuld oder Unschuld zu urteilen, ist nun Aufgabe der zuständigen Behörden und Sportgerichte – aber unser gemeinsames Signal ist eindeutig: Gewalt hat im Fußball keinen Platz. Nicht vor, während und auch nicht nach dem Spiel!“, betont Greß.
Regensburger Kreisvorsitzender appelliert dabei auch an die, die nicht selbst auf dem Platz stehen: „Ich möchte alle Beteiligten – Spieler, Trainer, Funktionäre, Eltern und Fans – eindringlich bitten, aufmerksam zu bleiben, auch abseits des Spielfelds.“ Jeder Einzelne trage Verantwortung für das, was er sagt und tut. „Und wir müssen denjenigen, die meinen, sich daneben benehmen zu müssen, Einhalt gebieten, ihnen klar machen, dass es so nicht geht und wir so etwas nicht dulden.“