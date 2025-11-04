Gewalt auf Regensburgs Plätzen: Klarer Appell des BFV

Im ersten Spiel nach den schlimmen Vorfällen setzte das Jugendteam des SV Burgweinting ein starkes Zeichen. – Foto: Nicole Seidl

In der vorvergangenen Woche wurde der Regensburger Fußballkreis von zwei Gewalt-Vorfällen überschattet. Sowohl im Nachgang eines Jugendspiels in Regensburg als auch tags darauf nach Abpfiff eines B-Klassen-Match in Lorenzen flogen die Fetzen. Nachdem nun einige Tage vergangen sind und alle Beteiligten die jeweilige Situation besser einordnen können, möchten das die Spielleiter auch in aller Offenheit tun. Harald Greß, seines Zeichens Kreisvorsitzender des Spielkreises Regensburg, richtet sich mit einem Appell an die Regensburger Fußballgemeinde.

Greß möchte eingangs betont wissen: „Was uns wichtig ist: Beide Vorfälle standen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Spielgeschehen selbst. Das, was passiert ist, verurteilen wir auf das Schärfste – denn es widerspricht allem, wofür wir im Fußball stehen wollen und müssen!“ Nach intensiven Gesprächen mit Vereinsvertretern, Schiedsrichtern und Verantwortlichen sei klar: „Wir wollen diese Vorfälle zum Anlass nehmen und gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt setzen.“



Der SV Burgweinting und der SV Obertraubling haben an den vergangenen Spieltagen deutliche Signale gesetzt. Auch der SC Lorenzen und die DJK Sportbund Regensburg hatten Aktionen geplant, die leider wetterbedingt nicht stattfinden konnten. Die beteiligten Vereine haben entschlossen reagiert: Die Personen, die in keiner Weise ein entschuldigendes Verhalten gezeigt haben, wurden suspendiert. „Über Schuld oder Unschuld zu urteilen, ist nun Aufgabe der zuständigen Behörden und Sportgerichte – aber unser gemeinsames Signal ist eindeutig: Gewalt hat im Fußball keinen Platz. Nicht vor, während und auch nicht nach dem Spiel!“, betont Greß.



Regensburger Kreisvorsitzender appelliert dabei auch an die, die nicht selbst auf dem Platz stehen: „Ich möchte alle Beteiligten – Spieler, Trainer, Funktionäre, Eltern und Fans – eindringlich bitten, aufmerksam zu bleiben, auch abseits des Spielfelds.“ Jeder Einzelne trage Verantwortung für das, was er sagt und tut. „Und wir müssen denjenigen, die meinen, sich daneben benehmen zu müssen, Einhalt gebieten, ihnen klar machen, dass es so nicht geht und wir so etwas nicht dulden.“







„Kein Platz für Gewalt“, ist der klare Appell von Regensburgs Kreisvorsitzendem Harald Greß. – Foto: Greß





Erschreckend sei laut Greß, wie oft inzwischen auf den heimischen Fußballplätzen – von der Jugend bis zu den Senioren – Ausdrücke fallen würden, die weit über das Erträgliche hinausgehen: „Mit diesen Kraftausdrücken beginnt es – und wir dürfen unsere Ohren nicht auf Durchzug stellen, sondern müssen klar machen, dass diese Beleidigungen der Anfang vom Ende sind!“



Weiter stellt Harald Greß heraus: „Gerade in einer Zeit, in der wir überall Respekt einfordern, sollten wir selbst alle zusammen mit gutem Beispiel vorangehen. Und klar ist auch: Wir sind in der überragenden Mehrheit, wir sind aber auch aufgefordert, unsere Meinung kundzutun! Wir lassen uns die Freude am Fußball nicht nehmen. Darum mein Appell an alle Fußballerinnen und Fußballer, Funktionäre und Fans: „Bleibt’s entspannt am Fußballplatz!“ Wir dürfen unseren Fußball, unseren geliebten Sport, nicht von einigen wenigen kaputtmachen lassen, die glauben, Grenzen überschreiten zu müssen.“



Solche Vorfälle wie die vor einigen Tagen im Regensburger Raum seien in der Oberpfalz zum Glück äußerst selten. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass unser Fußball-Kreis überwiegend von Fairness, Zusammenhalt und Leidenschaft geprägt ist. Damit das so bleibt, müssen wir alle gemeinsam hinschauen – und konsequent handeln, wenn Grenzen überschritten werden. Vielen Dank für diesen Zusammenhalt, vielen Dank für Euer Mitwirken“, kommentiert der Funktionär abschließend.