Gewachsener Teamgeist als Fundament Teamcheck Nordhessen: FSG Gudensberg II von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Ziegler, Andrea Arrich

Die FSG Gudensberg II blickt zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurück. Frühzeitig wurde der Klassenerhalt gesichert, junge Spieler fanden ihren Platz im Team – und vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft entwickelte sich deutlich weiter. Für Cheftrainer Patrick Hyner ist genau diese Entwicklung der wichtigste Baustein für die kommende Saison: Kampf, Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit sollen auch künftig das Gesicht der Gudensberger Reserve prägen.

Die vergangene Saison verlief für die FSG Gudensberg II weitgehend nach Wunsch. Das zentrale Ziel, die Klasse zu halten, wurde früh erreicht. Gleichzeitig gelang es, junge Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen und sie fest in die Mannschaft einzubauen. „Der Teamgeist ist unfassbar gewachsen“, sagt Hyner. Diese Entwicklung habe dem Team nicht nur sportlich geholfen, sondern auch die Basis geschaffen, um die nächsten Schritte zu gehen. Besonders wichtig sei gewesen, dass die Mannschaft im Laufe der Saison immer enger zusammengewachsen ist. Einzelne Spieler möchte Hyner deshalb nicht hervorheben. Vielmehr sei es das Kollektiv, das den Unterschied mache. Die Stärke der Mannschaft liege klar im Kampfgeist und in der Bereitschaft, füreinander zu arbeiten.

Top sieben als reizvolles Ziel Die Vorbereitung beginnt am 30. Juni. Besondere Höhepunkte sind nicht geplant, der Fokus liegt vielmehr auf der täglichen Arbeit. Die Zielsetzung ist klar formuliert: Zunächst soll der Klassenerhalt möglichst früh gesichert werden. Gelingt das, möchte die FSG Gudensberg II den Blick nach oben richten. Ein Platz unter den ersten sieben Mannschaften ist das ambitionierte, aber realistische Ziel. Neben den Ergebnissen geht es Hyner auch um die Art und Weise. Seine Mannschaft soll guten Fußball spielen, sich spielerisch weiterentwickeln und als Einheit noch enger zusammenwachsen. Der Weg der vergangenen Saison soll also nicht nur bestätigt, sondern konsequent fortgeführt werden.