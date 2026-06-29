Gewachsener Teamgeist als Fundament

Die FSG Gudensberg II blickt zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurück. Frühzeitig wurde der Klassenerhalt gesichert, junge Spieler fanden ihren Platz im Team – und vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft entwickelte sich deutlich weiter. Für Cheftrainer Patrick Hyner ist genau diese Entwicklung der wichtigste Baustein für die kommende Saison: Kampf, Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit sollen auch künftig das Gesicht der Gudensberger Reserve prägen.
Die vergangene Saison verlief für die FSG Gudensberg II weitgehend nach Wunsch. Das zentrale Ziel, die Klasse zu halten, wurde früh erreicht. Gleichzeitig gelang es, junge Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen und sie fest in die Mannschaft einzubauen. „Der Teamgeist ist unfassbar gewachsen“, sagt Hyner. Diese Entwicklung habe dem Team nicht nur sportlich geholfen, sondern auch die Basis geschaffen, um die nächsten Schritte zu gehen.
Besonders wichtig sei gewesen, dass die Mannschaft im Laufe der Saison immer enger zusammengewachsen ist. Einzelne Spieler möchte Hyner deshalb nicht hervorheben. Vielmehr sei es das Kollektiv, das den Unterschied mache. Die Stärke der Mannschaft liege klar im Kampfgeist und in der Bereitschaft, füreinander zu arbeiten.
Die Vorbereitung beginnt am 30. Juni. Besondere Höhepunkte sind nicht geplant, der Fokus liegt vielmehr auf der täglichen Arbeit. Die Zielsetzung ist klar formuliert: Zunächst soll der Klassenerhalt möglichst früh gesichert werden. Gelingt das, möchte die FSG Gudensberg II den Blick nach oben richten. Ein Platz unter den ersten sieben Mannschaften ist das ambitionierte, aber realistische Ziel.
Neben den Ergebnissen geht es Hyner auch um die Art und Weise. Seine Mannschaft soll guten Fußball spielen, sich spielerisch weiterentwickeln und als Einheit noch enger zusammenwachsen. Der Weg der vergangenen Saison soll also nicht nur bestätigt, sondern konsequent fortgeführt werden.
Personell gibt es einige Veränderungen. Tom Emde verlässt die FSG Gudensberg II in Richtung Tuspo Guxhagen, Lasse Otter Stoll schließt sich dem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz an. Auf der Zugangsseite setzt Gudensberg vor allem auf den eigenen Nachwuchs: Julius Dittmar, Sultan Najibullah und Niklas König rücken aus der Jugend in den Seniorenbereich auf.
Im Meisterschaftsrennen sieht Hyner zwei Mannschaften besonders weit vorne. Der TSV Spangenberg gilt für ihn als Favorit, weil er fußballerisch die stärkste Mannschaft der Liga sei und in der vergangenen Saison nur knapp scheiterte. Auch die FSG Chattengau/Metze zählt für ihn zum Kreis der Titelanwärter – nicht zuletzt, weil die Mannschaft seit Jahren eingespielt ist und als gewachsene Einheit auftritt.
Die FSG Gudensberg II selbst will sich zunächst stabilisieren, früh punkten und ihren Weg fortsetzen. Nach einer Saison, in der der Zusammenhalt sichtbar gewachsen ist, geht die Mannschaft mit einer klaren Identität in die neue Runde.
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