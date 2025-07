Geversdorf gewinnt Mahrenholz-Cup

Das frühe 0:1 konterte Ole Buchterkirch schon in der 20. Minute. Im zweiten Abschnitt war jener Buchterkirch erneut zur Stelle. Zudem trafen mit Tizian Engler sowie Joel Föllmer zwei weitere aus der eigenen Jugend dazugestoßene Akteure zum letztlich klaren 4:1 für die aus der Bezirksliga abgestiegenen Ostekicker, die sich zudem über ein ansprechendes Preisgeld freuten. Zuvor sicherte sich der FC Wanna-Lüdingworth den dritten Platz. Er trennte sich in der regulären Spielzeit 1:1 vom TSV Altenbruch. Rodrigo Hilario Silva hatte das Führungstor von Jannis Horeis egalisiert. Im folgenden Elfmeterschießen hatte der Ausrichter knapp die Nase vorn.

Der in die Kreisliga zurückgekehrte FCWL erreichte bereits am Donnerstag aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zur Spielvereinigung BISON Rang zwei in der im Blitzturnierformat ausgetragenen Gruppe A. Im Duell mit dem FC Geestland hatten beide Teams das Nachsehen. Einen Tag später entschied der TSV Geversdorf die Gruppe B durch einen Sieg über Altenbruch (2:0) sowie ein Unentschieden gegen den TSV Altenwalde (1:1) für sich.

