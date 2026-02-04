Getrennte Wege in Kammerberg zum Saisonende von Robin Anselment · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Kammerberg und ihr Trainer Victor Medeleanu werden die gemeinsame Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison beenden. Nach zwei intensiven Jahren an der Seitenlinie endet damit eine Zeit, die von hoher Professionalität, großem Engagement und gegenseitigem Respekt geprägt war. Victor Medeleanu brachte internationale Erfahrung nach Kammerberg. Der gebürtige Rumäne war in seiner Heimat als Profi aktiv und stellte auch im Amateurfußball stets höchste Ansprüche an sich selbst und sein Umfeld. Während seiner Zeit bei der SpVgg Kammerberg entwickelte er sich kontinuierlich weiter und erwarb die UEFA-A-Lizenz – ein Schritt, der seinen Anspruch und seine Zielstrebigkeit als Trainer unterstreicht.

Über zwei Spielzeiten hinweg prägte Victor Medeleanu die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern vor allem auch menschlich. Er stand für intensive Arbeit, einen strukturierten Trainingsalltag und offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Für seinen Einsatz, seine Identifikation mit dem Verein und seine tägliche Arbeit bedankt sich die SpVgg Kammerberg ausdrücklich. Die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit wurde vereinsintern getroffen. Über weitere Hintergründe wird es keine Stellungnahme geben.