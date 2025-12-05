Getrennte Wege

Nach der negativen Entwicklung und den daraus resultierenden bitteren Niederlagen der letzten Wochen, plant der Sportclub den weiteren Saisonverlauf ohne Trainer Richard Weber.

In Gesprächen zwischen der Vereinsführung und Trainer Richard Weber hat man sich darauf verständigt die Zusammenarbeit zu beenden. Ein personeller Neuanfang soll der Mannschaft neue Impulse geben, um die sportlichen Ziele in der Rückrunde zu erreichen.