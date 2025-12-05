Getrennte Wege

Nach der negativen Entwicklung und den daraus resultierenden bitteren Niederlagen der letzten Wochen, plant der Sportclub den weiteren Saisonverlauf ohne Trainer Richard Weber.
In Gesprächen zwischen der Vereinsführung und Trainer Richard Weber hat man sich darauf verständigt die Zusammenarbeit zu beenden. Ein personeller Neuanfang soll der Mannschaft neue Impulse geben, um die sportlichen Ziele in der Rückrunde zu erreichen.
Der Verein möchte betonen, dass das gemeinsame, persönliche Verhältnis zwischen Verein und Trainer weiterhin von gegenseitigem Respekt geprägt bleibt und die Entscheidung im Sinne einer positiven Weiterentwicklung getroffen wurde.
Der SC Rot Weiß Rheinau bedankt sich bei Richard Weber für seine Arbeit und seinen Einsatz und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.
Die Verantwortlichen bemühen sich nun intensiv um einen Nachfolger für das Amt des Cheftrainers.