Getoar Rexhepi macht Rückschritt für zwei Schritte vorwärts Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes hat mit Getoar Rexhepi ein Riesentalent verloren. Was hinter dem Wechsel zur TSG Wieseck steckt und wieso dies in der Lahnaue so schmerzt +++ von Redaktion · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser

Getoar Rexhepi (am Ball) war bei den A-Junioren des SC Waldgirmes sowohl in der Verbands- als auch der Hessenliga eine prägende Figur und empfahl sich früh für hohe Aufgaben im Seniorenbereich. Nun hat er den Verein aber in Richtung TSG Wieseck verlassen. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Gießen. Gerade einmal 19 Jahre alt und schon 30 Spiele in der Fußball-Hessenliga samt vierer Tore in der Vita, dazu noch 18 Einsätze mit neun Treffern in der zweiten Mannschaft in den beiden Klassen darunter. Was Getoar Rexhepi in seinen ersten zwei Spielzeiten im Aktivenbereich beim SC Waldgirmes erlebt hat, ist eigentlich ein fast grandioser Einstieg für ein Talent, das sich auf den Weg macht – und sich gemeinhin erst einmal recht schwer tut – nach dem Entwachsen des Junioren-Alters auch bei den „Großen“ Fuß zu fassen.