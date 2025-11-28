Geteilter 18. Spieltag: Spannung trotz zahlreicher Verlegungen

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an – doch der Spieltag präsentiert sich bereits jetzt in ungewöhnlicher Form. Mehrere Partien wurden auf das kommende Jahr verlegt, wodurch nur ein Teil der Begegnungen wie geplant am letzten November-Wochenende ausgetragen wird. Dennoch birgt der Spieltag enorme Bedeutung für zahlreiche Teams, die sich vor der Winterpause noch einmal in eine möglichst komfortable Ausgangslage bringen wollen.
Hude steht nach einer bislang enttäuschenden Hinrunde weiter im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Defensiv ist das Team häufig zu anfällig, was gegen Obenstrohe schnell bestraft werden könnte. Der TuS zeigt sich zwar wechselhaft, ist aber offensiv immer gefährlich und kann jeden Gegner überraschen. Beide Mannschaften hoffen auf einen positiven Abschluss des Fußballjahres – ein wegweisendes Duell im Abstiegskampf.
Rastede spielt bislang eine inkonstante Saison und sucht dringend nach Stabilität. Der FCR muss vor allem im Defensivverhalten zulegen, um gegen starke Gegner bestehen zu können. Frisia dagegen überzeugt mit einer gefährlichen Offensive und steht im oberen Tabellendrittel sicher da. Das Duell verspricht ein offenes Spiel, in dem die Gäste auf ihre Effizienz setzen dürften.
Heidmühle geht als klarer Favorit in dieses Duell und will sich vor der Winterpause weiter im sicheren Mittelfeld festsetzen. Der HFC hat zuletzt stabile Leistungen gezeigt und verfügt über genügend Offensivkraft, um ein Spiel wie dieses zu kontrollieren. Abbehausen hingegen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und steht unter enormem Druck. Für den Tabellenletzten könnte jeder Punkt überlebenswichtig sein, doch die Aufgabe in Heidmühle wird eine der schwierigsten der Saison.
Oldenburg II befindet sich im unteren Mittelfeld, hat aber immer wieder Spiele gezeigt, in denen das Team positiv überraschen konnte. Besonders zuhause ist ein Punktgewinn gegen Nordenham durchaus möglich. Der FCN spielt eine solide Saison und bringt vor allem im Offensivbereich viel Tempo mit. Dieses Spiel könnte torreich werden, da beide Teams gerne nach vorne spielen.
Stenum gehört weiterhin zu den Topteams der Liga und geht als klarer Favorit in die Partie. Mit einer starken Offensive und hoher Heimstärke will der VfL den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Wiefelstede steckt tief im Tabellenkeller und kämpft nach wie vor mit großen Schwierigkeiten in der Defensive. Nur mit einer außergewöhnlichen Leistung kann der Aufsteiger in Stenum auf eine Überraschung hoffen.