Geteilter 18. Spieltag: Spannung trotz zahlreicher Verlegungen

Heidmühle geht als klarer Favorit in dieses Duell und will sich vor der Winterpause weiter im sicheren Mittelfeld festsetzen. Der HFC hat zuletzt stabile Leistungen gezeigt und verfügt über genügend Offensivkraft, um ein Spiel wie dieses zu kontrollieren. Abbehausen hingegen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und steht unter enormem Druck. Für den Tabellenletzten könnte jeder Punkt überlebenswichtig sein, doch die Aufgabe in Heidmühle wird eine der schwierigsten der Saison.