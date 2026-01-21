„Gesundheit nicht aufs Spiel setzen“ – Knipser hört im Sommer auf

Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß beendet seine Karriere auf ärztlichen Rat. Sein Sprunggelenk macht ihm seit längerer Zeit zu schaffen.

Überacker – Eine torreiche Fußball-Karriere endet im Sommer: Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß hängt zum Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel. „Die Ärzte haben mir geraten, meine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen und besser aufzuhören“, begründet der 35-jährige Stürmer seine Entscheidung. Vor allem das Sprunggelenk macht Heiß seit längerer Zeit zu schaffen. Trotzdem sagt er: „Ich bin mit mir im Reinen.“

Ganz vom Fußball lösen will sich der Mammendorfer, der im Landratsamt als Abfallberater arbeitet, dennoch nicht zwingend. Für Überacker kündigt der 35-Jährige aber einen klaren Schnitt an: „Zum Saisonende mache ich hier einen sauberen Cut, sonst schaffe ich den Ausstieg nicht.“ Als reiner Trainer bei den Rot-Weißen weiterzumachen, sähe Heiß kritisch. „Dann heißt es schnell: Kannst du nicht doch noch mal aushelfen?“ Wenn er als Trainer weitermachen sollte, dann nur bei einem neuen Verein.

Überackers Fußball-Abteilungsleiter Andreas Froschmeier bedauert den Abschied, zeigt aber Verständnis. „Es war eine super Zeit mit Sebastian“, sagt er. „Wir hoffen, dass wir mit ihm noch Platz zwei erreichen und auf den Relegationsplatz zur Kreisklasse springen können. So wie ich ihn kenne, wird er bis zum letzten Spiel alles geben.“ Heiß habe den Schritt bewusst früh kommuniziert, damit der Verein genügend Zeit für die Nachfolge hat.

Heiß begann seine Erwachsenen-Laufbahn beim SC Fürstenfeldbruck, gehörte später zum Landesliga-Aufstiegsteam des SC Oberweikertshofen und spielte auch für den SC Olching. Dazwischen lief er mehrere Jahre für seinen Heimatverein Mammendorf auf, ehe er nach einer Saison beim Bezirksligisten SV Sulzemoos als Spielertrainer nach Überacker wechselte. (Dieter Metzler)