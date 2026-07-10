Gesundheit geht vor: Meppen und Backhaus trennen sich vor Saisonstart

– Foto: SV Meppen

Noch vor dem offiziellen Beginn der Saison 2026/27 endet das Kapitel von Ols Backhaus beim SV Meppen. Der Defensivspieler und der Drittliga-Aufsteiger haben den Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Ausschlaggebend sind anhaltende gesundheitliche Probleme des 20-Jährigen, der den Verein selbst um die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebeten hatte.

Der Wechsel nach Meppen war ursprünglich mit einer langfristigen Perspektive verbunden. Der Verein wollte Backhaus behutsam an den Profifußball heranführen und ihm nach seinen gesundheitlichen Problemen die nötige Zeit für den Neustart geben. Vorgesehen war, den talentierten Defensivspieler zunächst über das Training mit der Profimannschaft und mögliche Einsätze in der U23 schrittweise wieder aufzubauen.

„Wir haben Ols mit der Hoffnung und der Überzeugung verpflichtet, ihn mit Geduld und Ruhe wieder aufzubauen und sein herausragendes Talent über das Training in der Profimannschaft sowie gegebenenfalls Einsätze in der U23 weiter zu fördern und zu entwickeln. Hierzu haben wir ihm einen Weg aufgezeigt, den beide Seiten nur zu gern beschritten hätten“, erklärte Meppens Sportvorstand Olufemi Smith.