„Gesundheit der Spieler geht vor“ ‒ Pullacher Jahresabschluss abgesagt

sv pullach, gelb, gegen sv waldeck-o.mü, 08.11.2025fabian beiglfoto: bro – Foto: brouczek

Hauptplatz und Kunstrasen nicht bespielbar: Nach der Spielabsage gegen den MTV München beginnt für den SV Pullach vorzeitig die Winterpause.

Sehr kurzfristig wurde die für Samstag um 13 Uhr vorgesehene Nachholpartie der Fußball-Bezirksliga Süd zwischen dem SV Pullach und dem MTV 1879 München abgesagt. Alle Beteiligten hatten sich bereits an der Gistlstraße eingefunden, als sich Schiedsrichter Valentin Smirnov um 12 Uhr mittags entschied, das Spiel abzusagen. „Wir hatten schon am Abend vorher mit dem BFV telefoniert, dass wir auf keinen Fall auf dem Hauptplatz spielen können. Auf dem Kunstrasen waren dann vormittags schon drei Jugendspiele, es war aber noch Schnee auf dem Platz“, erzählte SVP-Coach Faban Beigl. „Der Schiedsrichter war skeptisch, hat dann noch auf seine Linienrichter gewartet. Auch der MTV war zwiegespalten, manche haben gesagt, jetzt sind wir schon da, dann können wir auch spielen. Und es ist ja auch die Frage, ob die Voraussetzungen im Februar oder März besser sind. Aber die Gesundheit der Spieler geht natürlich vor. Im Endeffekt war dann der Schiedsrichter nicht ganz überzeugt, dass gespielt werden kann.“

Jugend-Kreisligaspiel wird in Kürze nachgeholt Abgesagt wurde auch das anschließend anberaumte Kreisliga-Spiel der U19 gegen den FC Freiham, in dem es für die Nachwuchs-Raben um das Erreichen der Aufstiegsrunde gegangen wäre. Diese Partie soll nun am kommenden Samstag, 29. November, um 17 Uhr an der Gistlstraße steigen.