Gesunde ‚Leck-mich-am-Ar**h'-Einstellung Der 1. FC Eichsfeld freut sich auf ein ganz besonderes Duell in der zweiten Runde des Thüringenpokals: Mit dem FC Rot-Weiß Erfurt gastiert am Wochenende einer der traditionsreichsten Vereine Thüringens beim Tabellenführer der Thüringenliga.

Für die Eichsfelder ist das Spiel nicht nur sportlich ein echter Höhepunkt, sondern auch ein „Bonbon“ in einer frühen Saisonphase.

Morgen, 14:30 Uhr 1. FC Eichsfeld 1. FC Eichsfeld FC Rot-Weiß Erfurt Erfurt 14:30 live PUSH Bereits vor zwei Jahren trafen beide Teams im Pokal aufeinander – damals musste sich der 1. FC Eichsfeld trotz ordentlicher Leistung am Ende klar mit 0:6 geschlagen geben. Nun erwartet man RWE mit jeder Menge Selbstvertrauen: Drei Siege aus drei Ligaspielen bedeuten aktuell Tabellenführung in der Thüringenliga und eine breite Brust. „Grundsätzlich sind wir mit dem Start sehr zufrieden. Ergebnistechnisch gibt es da wenig auszusetzen“, sagt Routinier Norman Wohlfeld. „Wir haben eine junge, aber auch gewachsene Mannschaft. Wir hatten im Sommer wenig Zu- und Abgänge. Unser eigener Anspruch ist es, in diesem Spieljahr unter den ersten vier Plätzen einzukommen. Da sind wir aktuell auf einem guten Weg, auch wenn wir in den Spielen schon Dinge entdeckt haben, an denen wir arbeiten und uns verbessern wollen.“

Große Bühne gegen den Favoriten Für Mannschaft und Verein ist das Pokalspiel vor allem eine Möglichkeit, sich einem größeren Publikum zu zeigen – sogar der MDR wird vor Ort in einer Livekonferenz berichten. „Nach dem geglückten Saisonstart ist die Stimmung sehr, sehr gut. Für uns als Mannschaft und Verein ist es eine Chance, uns einem größeren Publikum zu präsentieren“, freut sich Wohlfeld. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen den Tag einfach genießen. Selbst im Worst Case winken einfach nur freie Wochenenden, die ein gutes Abschneiden in der Liga positiv beeinflussen können.“

Trotz aller Vorfreude bleibt der 37-Jährige realistisch, was die Chancen auf eine Überraschung betrifft. „Nur die Erfurter Mannschaft wird bestimmen, in welche Richtung das Spiel am Samstag kippen kann oder wird“, erklärt er. „Wir reden von einem ambitionierten Regionalligisten, der bis zum Ende um den Drittliga-Aufstieg mitspielen möchte. Wenn sie annähernd an ihr Leistungsvermögen rankommen, wird es für uns ganz schwierig. Wir wollen dennoch ein spannendes Spiel bieten. Dazu gehört auch, dass wir uns definitiv nicht über 90 Minuten einigeln und die Bälle aus dem Stadion schießen. Wir wollen es mit unseren Stärken Erfurt so schwer wie möglich machen. Je länger die Null hält, desto mehr Nadelstiche wir setzen können, desto unruhiger kann ein übermächtiger Gegner werden, wie es für uns Rot-Weiß Erfurt ist.“ Erinnerungen an frühere Duelle Für Wohlfeld ist die Begegnung auch ein kleines Déjà-vu. Vor zwei Jahren stand er bereits im Tor, als der 1. FC Eichsfeld gegen RWE antrat. „In meine Laufbahn gab es sonst nicht so viele Überschneidungen. Oftmals war RWE ligentechnisch über den Teams, in den ich aktiv war, aber auch mal darunter. Die einzige Erinnerung ist das Spiel vor zwei Jahren, als wir über große Strecken ein ordentliches Spiel gemacht haben. Da war es am Ende mit 0:6 doch deutlich“, erinnert sich Wohlfeld. „Vor 20 Jahren hatte ich mit Carl Zeiss Jena in der Junioren-Bundesliga in Erfurt den Abstieg besiegelt, als wir knapp vor Spielschluss verloren haben. Da kann sich aber beim Gegner keiner mehr dran erinnern.“

