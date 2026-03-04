Gesund bleiben „Drei Fragen an ...“: Fabio Lembke von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Fabio Lembke. – Foto: Jörg Struwe

Wie schon sein Vater Andreas ist Fabio Lembke ein Stader Fußballer durch und durch. Als der 23-jährige Defensivspieler doch einmal den Weg nach Drochtersen suchte, kam er nach kurzer Zeit bereits wieder zurück zum VfL Güldenstern Stade. Warum er hier in der zweiten Mannschaft spielt und was er besonders an diesem Club mag, sagt er hier im Interview.

Du bist ein Stader Eigengewächs, nur in der Saison 2023/2024 für ein halbes Jahr bei der SV Drochtersen/Assel gewesen. Was liebst du an deinem Verein? Ich liebe an meinem Verein die guten Trainingsbedingungen, die wir dort vorfinden. Mit den vielen Plätzen, dem Kraftraum und der Halle haben wir wirklich sehr gute Möglichkeiten zu spielen und zu trainieren. Dadurch, dass ich fast mein ganzes Fußballerleben dort spiele, kenne ich auch sehr viele Menschen im Verein und fühle mich superwohl.

In der Saison 2022/2023 hast du noch in der Stader Landesligamannschaft gespielt. Warum danach nur noch als Aushilfe? Ich habe mich damals aus persönlichen Gründen dazu entschieden, in die zweite Mannschaft von Stade zu gehen, weil der Aufwand durch diese Gründe in der Landesliga einfach zu groß war. Meine jetzige Mannschaft und Trainer haben mir den Wechsel sehr leicht gemacht. Dafür bin ich ihnen wirklich sehr dankbar. Ich bin aber auch in einem sehr guten Austausch mit Matze Quadt und habe immer gesagt, dass ich aushelfe, wenn die mich brauchen.