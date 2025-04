Gesucht und gefunden: Yarokha wechselt zu GW Nottuln

Valentyn Yarokha ist in seiner fußballerischen Karriere schon gut rumgekommen: Er stand schon für den TuS Hiltrup, BSV Roxel, FC Brünninghausen, TuS Sinsen, TuS Haltern und zuletzt wieder für die Hiltruper auf dem Platz. Mit seinem Wechsel zu GW Nottuln gesellt sich ab Sommer ein weiterer Klub in die Vita des Defensivspielers.

Dirk Nottebaum darf zufrieden mit seiner Arbeit sein − denn mit Valentyn Yarokha fügt Nottulns Sportlicher Leiter ein weiteres Puzzlestück für den Kader der kommenden Saison hinzu. Gesucht war ein erfahrener Verteidiger, der vor harten Zweikämpfen nicht scheut. "Ich glaube, dass er ganz gut zu uns passen kann, weil er ein sehr aggressiver Spielertyp ist, den wir so noch nicht im Kader haben", sagt Nottulns Trainer Darius Schwering bei Heimspiel-Online. "Ein Spieler mit einem gewissen Tiefgang und einer gewissen Dynamik. Wir sehen ihn aber tendenziell eher als absichernden Spieler."

Beim TuS Hiltrup, zu dem er im Sommer 2022 zurückkehrte, konnte Yarokha sich mit einem halben Jahr Anlaufzeit zunächst gut einfinden. In der abgelaufenen Spielzeit war er in der Hintermannschaft des Westfalenligisten gesetzt − ganz im Gegenteil zu der aktuellen Saison. Aufgrund von mehreren Kreuzbandrissen in der Vergangenheit blieb der 26-Jährige diese Saison mit Kniebeschwerden häufig außen vor, sammelte seit Juli letzten Jahres lediglich zwei Einsätze in der Sommervorbereitung. Sein neuer Coach Darius Schwering sieht bei GW Nottuln ein "ganz gutes Umfeld" für Yarokha, um ihn wieder zu gewohnter Stärke zu führen.