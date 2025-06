Gesucht Motivierte Spieler

wir der Verein Tura 1888 Duisburg suchen in allen Altersklassen Fußballbegeisterte Sportkameraden.

Zwei unserer Senioren Mannschaft ( Die Erste & Die Zweite ) dürfen sich nächstes Jahr in der Kreisliga B messen.

Unsere Dritte und Vierte Mannschaft greift wieder hoch Motiviert in der Kreisliga C an.

Dazu gesellt sich unsere Alt Herren Mannschaft die sich gerne trifft um nach ein anstrengendes Alt Herren Spiel bei dem ein oder anderen Kaltgetränk sich aus zu tauschen.

Die Kameradschaft wird bei uns sehr groß geschrieben.

Wenn Du Lust hast dich uns anzuschließen dann melde dich unter

Tura88-Duisburg@outlook.de

Mit freundlich & Sportlichen Grüßen

Vorstand Tura 1888 Duisburg