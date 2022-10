Gesucht: Der Knipser Der SV SCHOTT Jena und der FSV Preußen Bad Langensalza eröffnen am Samstag 13 Uhr den 10. Spieltag der Thüringenliga.

In den vergangenen vier Spielen bekam es SCHOTT mit allen drei Aufsteigern zu tun. Auf die Niederlage gegen Saalfeld folgte ein Remis gegen Schweina und zuletzt gegen Struth zog man wieder den Kürzeren. „Wir haben drei gute Aufsteiger. Qualitativ sind sie für die Liga eine Verstärkung. Ohnehin scheint die Liga sehr ausgeglichen zu sein. Das spricht für die Qualität“, bewertet Falk Werner. Beim jüngsten Auswärtsspiel gegen Struth führte seine Mannschaft zwischenzeitlich mit 2:1, musste sich schließlich trotzdem geschlagen geben. Ein Doppelschlag von Dietrich ebnete den Weg für den Aufsteiger. „Zu dem Zeitpunkt als der Ausgleich fiel, waren wir näher am dritten Tor dran, als Struth dem Ausgleich. Dann wurden wir aber für individuelle Fehler bestraft. Ob das nun verdient war, ist egal. Das ist im Fußball nun mal so. Eigentlich hatte ich aber nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren müssen. Insofern ist das Ergebnis ärgerlich. Wir bringen uns durch unsere eigenen Fehler immer wieder in Situationen, in denen wir die Spiele aus der Hand geben“, bilanziert Werner.

Beim bevorstehenden Match würden seiner Mannschaft jedenfalls Punkte wieder gut zu Gesicht stehen. Unabhängig davon freut sich SCHOTTs Trainer auf das Duell, weil er die Spielanlage des Gegners durchaus schätzt. „Bad Langensalza sucht wie wir spielerische Lösungen. Viele Mannschaften in der Liga interpretieren den Fußball ein bisschen anders. Das meine ich gar nicht negativ. Ich denke, das wird ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. In den letzten Jahren war es ziemlich ausgeglichen“, sagt er. Doch neben der Wertschätzung für den Gegner, konzentriert sich der Coach lieber auf sein eigenes Team. Vor allem in punkto Chancenverwertung können die Kicker nämlich noch eine Schippe drauflegen. Dabei hat das Team häufig verschiedene Torschützen, doch der echte Knipser hat sich noch nicht hervorgetan. Zu verspielt sei man in einigen Situationen, bemängelt Dr. Falk Werner. „Unser Manko ist im Moment ein Stück weit die Chancenverwertung. Und wenn wir mal führen, müssen wir das dann auch über die Bühne kriegen“, sagt er und verrät zudem, dass das Provozieren von Torabschlüssen zuletzt auch immer wieder Trainingsinhalt war.