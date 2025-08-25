Gestolpert, aber nicht gefallen. Verstärkung für Offensivabteilung. Verlinkte Inhalte KK Dingolfing SG Hainsbach Haidlfing

In Hainsbach wurde der SV Haidlfing von einem unbekannten Gegner erwartet. Spielertrainer Christoph Stoiber musste neben den Verletzten Sebastian Glück und Thomas Stoiber, auch auf die urlaubsbedingt Abwesenden Lucas Fischer und Jacob Tomahogh verzichten. Der Tabellenelfte aus Hainsbach musste ebenso zwei wichtige Spieler ersetzen, wollte sich aber auf ihre Heimstärke besinnen. Wie zu erwarten tat sich Haidlfing von Beginn an schwer und musste sich auf dem stumpfen Rasen zuerst zurechtfinden. Nachdem der Ball besser lief setzte Jonas Straßl mit einem Pfostentreffer in der 5. Minute das erste Ausrufezeichen. Der SVH näherte sich zwar immer wieder gefährlich dem Tor der Heimmannschaft an, die Abschlüsse und Abspiele in Strafraum waren jedoch zu ungenau. Im Zentrum des Hainsbacher Spielplans stand Torwart Lischka mit seinen weiten Abstößen auf die Stürmer Müller und Leierseder. Die Heimmannschaft, die bis dahin alle ihre Punkte Zuhause geholt hatte, verteidigte sehr leidenschaftlich und lies nicht viel zu. In der 24. Minute ereignete sich dann das Worst-Case-Szenario für den SVH. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Leierseder geschickt, dieser kam vor Torwart Hahn an den Ball und schob zur Führung ein. Haidlfing lief zur Halbzeit immer wieder an, fand aber keine Lücken in der Hainsbacher Defensive.

Ein ähnliches, aber verbessertes Bild ergab sich im zweiten Abschnitt. Haidlfing stellte zur Pause etwas um und das Angriffsspiel wurde prompt variabler und zielgerichteter. Oft war man nur durch Foulspiele zu stoppen und ein Freistoß von Schmid knallte in der 58. Minute an die Latte. Nach einem weiteren Standard kam Luca Steiner in der 64. Minute im Strafraum an den Ball und jagte die Kugel in die Maschen.