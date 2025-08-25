Gestolpert, aber nicht gefallen. Verstärkung für Offensivabteilung.

In Hainsbach wurde der SV Haidlfing von einem unbekannten Gegner erwartet. Spielertrainer Christoph Stoiber musste neben den Verletzten Sebastian Glück und Thomas Stoiber, auch auf die urlaubsbedingt Abwesenden Lucas Fischer und Jacob Tomahogh verzichten. Der Tabellenelfte aus Hainsbach musste ebenso zwei wichtige Spieler ersetzen, wollte sich aber auf ihre Heimstärke besinnen.
Wie zu erwarten tat sich Haidlfing von Beginn an schwer und musste sich auf dem stumpfen Rasen zuerst zurechtfinden. Nachdem der Ball besser lief setzte Jonas Straßl mit einem Pfostentreffer in der 5. Minute das erste Ausrufezeichen. Der SVH näherte sich zwar immer wieder gefährlich dem Tor der Heimmannschaft an, die Abschlüsse und Abspiele in Strafraum waren jedoch zu ungenau. Im Zentrum des Hainsbacher Spielplans stand Torwart Lischka mit seinen weiten Abstößen auf die Stürmer Müller und Leierseder. Die Heimmannschaft, die bis dahin alle ihre Punkte Zuhause geholt hatte, verteidigte sehr leidenschaftlich und lies nicht viel zu. In der 24. Minute ereignete sich dann das Worst-Case-Szenario für den SVH. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Leierseder geschickt, dieser kam vor Torwart Hahn an den Ball und schob zur Führung ein. Haidlfing lief zur Halbzeit immer wieder an, fand aber keine Lücken in der Hainsbacher Defensive.
Ein ähnliches, aber verbessertes Bild ergab sich im zweiten Abschnitt. Haidlfing stellte zur Pause etwas um und das Angriffsspiel wurde prompt variabler und zielgerichteter. Oft war man nur durch Foulspiele zu stoppen und ein Freistoß von Schmid knallte in der 58. Minute an die Latte. Nach einem weiteren Standard kam Luca Steiner in der 64. Minute im Strafraum an den Ball und jagte die Kugel in die Maschen.
Ein weiterer Pfostentreffer von Straßl stand in der 71. Minute der Führung im Weg. Diese war dann Maximilian Reithmaier in der 77. Minute nach Vorarbeit von Stoiber vorbehalten, als er sich in Mittelstürmermanier gegen zwei Verteidiger durchsetzte und einschob. L Hainsbach probierte in den Schlussminuten nochmal Alles, jedoch war Haidlfing dem dritten Treffer deutlich näher, als die Heimmannschaft dem Ausgleich. In einer kartenreichen Schlussviertelstunde behielt Schiedsrichter Bastian Mayer weiterhin den Überblick. Somit packt der SVH verdient 3 Punkte in Hainsbach ein. Die statische erste Halbzeit konnte durch eine deutliche Leistungssteigerung in Durchgang zwei noch ausgebügelt werden. Am nächsten Wochenende trifft der Sportverein in Haidlfing auf den FC Ottering.
Die Reserve holte, unter der Führung von Kapitän Binder, einen ungefährdeten 4:0 Auswärtssieg. In einem 9 gegen 9 Spiel war der Mann des Tages Maico Simmeth mit drei Treffern. Den Schlusspunkt setzte Paul Sagmeister.
Neben dem erfolgreichen Wochenende, war der SV Haidlfing auch noch am Transfermarkt aktiv. Die sportliche Leitung um Maximilian Reithmaier und Philip Nowag konnte mit Leon Eckhardt einen weiteren Neuzugang für den SVH begeistern. Der in Wallersdorf lebende Vollblutstürmer durchlief die Jugendabteilung des FC Dingolfing und verdiente sich dort auch die ersten Sporen im Herrenbereich. Mit zwei Scorerpunkten in den Relegationsspielen war er maßgeblich am Aufstieg in die Kreisliga der Dingolfinger Reserve beteiligt. Nach einer schweren Verletzung ist Leon jetzt wieder fit und will gemeinsam mit seinem neuen Team eine erfolgreiche Saison spielen. 3. Vorstand Maximilian Reithmaier freut sich sehr über die Zusage: „Es hat jetzt endlich geklappt Leon zu verpflichten. Er war bereits im Sommer der Wunschspieler von uns. Wir sind überzeugt, dass er sowohl menschlich als auch spielerisch perfekt ins Mannschaftsgefüge passt. Durch seine Variabilität und Laufstärke bekommen wir ein starkes Element für unser Spiel hinzu.“