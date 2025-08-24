Gestolpert

Ich stolpere über eine Gehwegplatte, die auf einer Seite etwas eingesackt ist und daher zwangsläufig auf der anderen Seite nach oben steht. Eine miese Stolperfalle. Aber warum tun meine Zehen nicht weh, wo ich doch mit ordentlich Schmackes gegen die Kante gedonnert bin? „Ach verdammt“, denke ich bei mir, „hab vergessen, meine Arbeitsbotten nach Feierabend wieder gegen die Straßenschuhe zu tauschen. Na ja, macht nichts. Immerhin ist Hertha BSC ja auch ein Verein der Arbeiterklasse. Da passt es, dass ich meine Stahlkappenschuhe trage, während ich zum Platz der Gründung des Vereins gehe.“

Aber bis auf die Tatsache, dass ich mich wunderte, wie klein dieser Platz eigentlich ist, passierte nichts. Natürlich war es schon ein cooles Gefühl, dort zu stehen, wo die ersten Herthaner gegen den Ball traten. Aber meine Gedanken ordnete das nicht.

Ich schimpfe mich seit 27 Jahren Herthaner und war einfach noch nie an dem Ort, an dem der Verein gegründet wurde. Und das Thema „Wo ist Hertha BSC zu Hause?“ ist für mich aktuell wichtiger denn je. Meine Ama Zwee sollten nämlich am heutigen Abend die neue Kreisliga-Saison eröffnen – und das auf dem Olympiagelände. Dagegen gibt es einiges an Widerstand, und viele sagen, dass die Ama Zwee in den Wedding gehören. Ich hatte mir von meinem Besuch am Arkonaplatz irgendwie erhofft, eine Art Erleuchtung zu dem Thema zu bekommen.

Vielleicht bin ich da auch nicht der richtige Ansprechpartner.

Ich weiß, dass Hertha BSC nicht aus Charlottenburg kommt und trotzdem sehe ich das Olympiastadion als unser Zuhause. Nicht unsere Heimat… aber unser Zuhause.

Ich lasse auch nicht von diesem Stadion ab, obwohl z. B. die Initiative „Blau-Weißes Stadion e.V.“ mir mehr als genug gute Argumente gegen dieses Stadion präsentiert.

Ich bin halt an diesem Ort der Hertha verfallen und werde diesen Betonklotz daher immer romantisieren.

Außerdem sind wir mit den Ama Zwee im Wedding immer nur geduldete Nomaden.

Sobald ein Verein, dessen Vereinsadresse im Bezirk Mitte liegt, Bedarf anmeldet, werden wir wieder verbannt. Osloer Straße, Lüderitzstraße, Ungarnstraße, wieder die Lüderitz, Rehberge, Behmstraße und erneut Lüderitz waren die Adressen der Ama-Zwee-Heimspiele in den letzten Jahren.

Jetzt haben Vorstand und Präsidium gehandelt und die Ama Zwee auf das Olympiagelände verfrachtet, um sie näher an den Gesamtverein zu bringen. Vielleicht verstehe ich das Problem hierbei auch einfach nicht, und das Olympiagelände ist sicherlich an vielen Punkten (Erreichbarkeit, Catering) nicht so komfortabel wie beispielsweise die Lüderitz. Aber ich plädiere ganz klar dafür, der Sache mal eine Chance zu geben.

Aber wie gesagt: Vielleicht hab ich das eigentliche Problem gerade gar nicht auf dem Schirm.

Ich bin ja im Grunde bei jedem Spiel vor Ort und würde mich über jeden Dialog zu dieser Thematik freuen.

Nun aber erstmal weg vom Arkonaplatz (nicht ohne vorher einen Sticker der Ultras Herne West vom Straßenschild zu entfernen) und ab nach Hause, um die schweren Botten gegen Freizeitschuhe zu tauschen.

Anschließend musste das Gaspedal leider wieder etwas penetriert werden, denn der familiäre Alltag hat sich noch nicht auf die neue Anstoßzeit der Heimspiele eingestellt und ich kam etwas später los als gedacht.

Der Weg vom Glockenturm zum Platz war dann schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber meiner Statur dürfte ein abendlicher Spaziergang nicht schaden. Am Ziel angekommen wäre eine Coke nicht schlecht gewesen, aber aktuell gibt es noch keine Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

Dann halt direkt das Equipment aufbauen. Das dauerte auch etwas länger als sonst, da die Gegebenheiten schon etwas anders waren als letzte Saison. Gut, dass der Teilzeit-Assi anwesend war und mir mit Rat und Tat zur Seite stand.

Als dann alles hing, stand oder lehnte, konnte der Ball auch schon rollen.

Hertha BSC hatte ganze acht neue Spieler in der Startelf, und die Abstimmung war daher noch nicht optimal. Die Gäste aus Schmöckwitz spielten einen eingespielten Stiefel runter und waren dabei hochmotiviert – waren sie doch erst in der Sommerpause aufgestiegen, weil TeBe II zurückgezogen hatte.

Etwas überraschend, aber nicht unverdient, gingen die Gäste mit einem 0:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde es ungemütlich am und aufregend auf dem Platz.

Während ein kalter Wind uns frösteln ließ, gingen die Gäste mit 0:2 in Führung. Hertha kam durch einen Elfer wieder ran, ehe Schmöckwitz das 1:3 erzielen konnte. Den Ama Zwee gelang zwar erneut der Anschluss, doch auch 11 Minuten Nachspielzeit reichten nicht, um einen Punkt zu retten.

Natürlich kein Auftakt nach Maß, aber wir bleiben einfach mal zuversichtlich. Nach dem ersten Saisonspiel kann ja noch viel passieren.

Das war’s dann vom ersten Spiel auf dem Olympiagelände. Wie gesagt: Ich bin neugierig auf Gespräche über diesen Standort.

Bis dahin ein Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König