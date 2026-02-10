"Gesteckte Ziele zu 100 Prozent erreicht"

Wir sind super zufrieden. Im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss zweier "totgeglaubter" Mannschaften und einem FuPa-Check, der uns vor der Saison auf eine Endplatzierung Rang 12 getippt hat, stehen wir mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz super da. Die gesteckten Ziele sind (bisher) zu 100 Prozent erreicht. Wir wollten eine Truppe haben, die zusammenfindet und viel Spaß hat. Mit einer Trainingsbeteiligung von 16-18 Mann für "nur" eine Mannschaft sind wir auch super zufrieden.

Maximilian Klein stößt von der A-Jugend komplett zu uns hoch, nachdem er in der Vorrunde schon einzelne Einsätze hatte, obwohl er bei uns nicht trainiert hat. Mit ihm verstärken wir unser Mittelfeld. Julian Hettmansperger kommt nun auch voll dazu, der uns Dynamik ins Spiel bringt und den Konkurrenzkampf ankurbelt. Hinzukommt, dass Steven Höhn nach seiner Knie-OP im November bereits im Trainingsalltag eingestiegen ist und zumindest im Verlauf der Rückrunde zu einer Option werden kann, sofern er dafür fit genug ist.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Positiv der VfB Epfenbach II – wir haben dort kaum eine Torchance gehabt. Die Mannschaft hat super clever und taktisch gespielt. Wenn wir auch viele Ausfälle für dieses Spiel hatten, waren wir zu keiner Zeit in der Lage drei Punkte mitzunehmen. Die Serie am Ende der Hinrunde war für eine zweite Mannschaft, die aus der C-Liga aufgestiegen ist, sehr beeindruckend. Neben dem VfB sehen wir uns natürlich auch als große Überraschung an, nachdem uns zu Beginn der Saison keiner was zugetraut hat, obwohl wir intern vom ersten Tag an gesagt haben, dass hier was richtig Geiles entstehen kann.

Negativ der FC Berwangen – zwar haben sie die zweitbeste Defensive, allerdings auch die drittschwächste Offensive. Vom Saisonziel oben mitspielen sind sie weit weg, auch die Anmeldung einer zweiten Mannschaft, die jetzt wieder abgemeldet wurde, hat ihnen sicherlich keinen Gefallen getan.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir sind keine Freunde von Understatements. Wenn man drei Punkte Rückstand im Winter hat, möchte man natürlich alles versuchen, diesen Rückstand zu egalisieren und anzugreifen. Allerdings sind wir auch so realistisch, dass wir in der Rückrunde mit etwas anderen Augen gesehen werden und die Mannschaften uns nicht mehr so unterschätzen wie im ersten Drittel der Vorrunde. Wir wollen uns weiterentwickeln, spielerisch mit dem Ball verbessern und das bestmögliche Ergebnis rausholen. Was es am Ende wird, weiß keiner. Aber den Vorwurf, dass wir als Mannschaft nicht alles gegeben haben, wollen wir am Ende der Saison nicht haben. Die Runde ist jetzt schon ein Erfolg, mit dem keiner gerechnet hat.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Einen richtigen Topfavorit gibt es nicht. Es ist ein Favoritenkreis, in dem die üblichen Verdächtigen immer aufgezählt werden. Der neue Modus gefällt uns überhaupt nicht. Das Turnier ist viel zu aufgebläht. Die Gruppe für unsere Nationalelf wirkt einfach – das hatte sie aber auch bei den letzten zwei Weltmeisterschaften. Wenn das spielerische Potenzial voll entfaltet wird, können wir weit im Turnier kommen. Für den großen Wurf wird es allerdings nicht reichen. Hier ist die Defensive einfach zu inkonstant und im Vergleich zu den anderen Topnationen qualitativ schwächer besetzt. Die unklare Torhüterfrage kommt dazu noch on Top.