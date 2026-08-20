Gestalte jetzt das FuPa-Trikot mit spized – und gewinne es als Preis

von Redaktion · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Montage FuPa

Beim Kölner Sportartikelhersteller spized kannst du mit einem 3D-Konfigurator ganz einfach individuelle Sportbekleidung für dich und dein Team gestalten. Dort kannst du aber nicht nur Trikots selbst gestalten, sondern auch gleich die dazugehörigen Hosen, Hoodies, Trainingsanzüge und vieles mehr.

Mit deiner Hilfe wollen spized und FuPa nun ein richtig cooles FuPa-Trikot gestalten, das zum absoluten Renner im FuPa-Prämiensystem werden soll. Unter allen Einsendungen küren wir das aus unserer Sicht beste Trikot. Der Einsender des Gewinnerdesigns erhält gleich dieses brandneue FuPa-Trikot zuzüglich FuPa-Duschtuch und FuPa-Cap als Gewinn.

👉🏻 Folgender Preis kann gewonnen werden: 1 Paket bestehend aus FuPa-Trikot, FuPa-Cap und FuPa-Duschtuch

👉🏻 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren

👉🏻 Das Gewinnspiel beginnt am 20.08.26 (14.00 Uhr) und endet am 17.09.26 (14.00 Uhr) (MEZ)

👉🏻 Der Veranstalter informiert den Gewinner per E-Mail

👉🏻 Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram / Facebook und wird in keiner Weise von Instagram / Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert

👉🏻 Deine Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet Weitere Infos findest du in unserer Datenschutzerklärung: https://www.fupa.net/about/privacy-policy

👉🏻 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele