Gestärkt zum Ex-Trainer Der VfB 09 Pößneck ist seit drei Spielen ungeschlagen. Der Traditionsverein hat sich stabilisiert. Was das Wert ist, zeigt sich nun beim Ex-Trainer im Koseltal.

Dabei dürfte der neue Verein von Johannes Liebmann aber dennoch als klarer Favorit mit den ehemaligen Verein von Johannes Liebmann gehen. In den vier Heimspielen gab es drei Siege und ein Unentschieden für den VfR bei 13:4 Toren. Die Pößnecker hingegen konnten auf Gegners Platz bisher vier Pünktchen in vier Spielen (ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen) verbuchen. "Ich erwarte ein Spiel das lange Zeit sehr offen sein wird. Pößneck hat gezeigt, dass sie sich defensiv stabilisiert haben und sehr diszipliniert verteidigen. Nach vorn ist genügend Qualität vorhanden, um Tore zu erzielen, wenn nötig auch in der 90+X", blickt Liebmann auf das Wiedersehen. Mit dem letzten Aspekt spricht er den späten Punktgewinn des VfB in der 98. Minute gegen Weimar am letzten Wochenende an.

Der späte Ausgleich gegen den Thüringenliga-Absteiger vom SC 1903 Weimar könnte dem VfB ordentlich Rückenwind für die Aufgabe im Koseltal gegeben haben. Dennoch sollen nach Meinung von Liebmann natürlich die drei Punkte in Bad Lobenstein verbleiben, auch wenn der junge Trainer sonst seinem Ex-Verein die Daumen drückt. "Ich gönne ihnen von Herzen nur das Beste, außer diese Woche (lacht). Die Stimmungslage bei uns ist sehr gut und ich freue mich die Jungs wiederzusehen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Verfassung. Gegen Schmölln haben wir es leider nicht geschafft, das abzurufen was wir können. Umso glücklicher bin ich darüber, dass wir in den letzten beiden Wochen gute Ergebnisse erzielt haben", fasst er den Rahmen für das Duell gegen den VfB 09, jenen Verein für den er im jungen Alter erste Trainerjahre sammelte.

Spaß & Erfolg als Ziele

Am Samstag wird der VfR Bad Lobenstein als erster Verfolger des Spitzenduo Neustadt/Orla und Schmölln aber keine Geschenke verteilen. Auch wenn der Aufstieg diese Saison nach außen kein Thema ist, möchten die Koseltaler wie die letzten Jahre auch natürlich oben mitmischen. Doch neben Tabellenpositionen hat Liebmann mit Blick auf seiner erste Saison beim VfR auch andere Ziele: "Ich möchte die 'älteren' Spieler fit halten und die jungen Spieler an das Niveau heranführen. Es geht für uns darum die Freude hochzuhalten und intensiven Fußball zu spielen, der Fans und Zuschauer Spaß macht und natürlich erfolgreich ist." Ob am Samstag nach den 90 Minuten Johannes Liebmann Spaß hat, werden auch seine ehemaligen Spieler aus Pößneck entscheiden...