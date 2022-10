Gestärkt in das einfachste Spiel Regionalliga Südwest +++ Walldorf gastiert am Samstag beim Spitzenreiter SSV Ulm

Innerhalb von drei Tagen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II am vergangenen Samstag stand der FC-Astoria Walldorf bei neun Punkten und somit auf einem Abstiegsplatz. Rund 80 Stunden und sechs Punkte später grüßt die Elf von Trainer Matthias Born vom zwölften Tabellenplatz. Dem 1:0 gegen Stuttgart ließ sie am Dienstagabend ein 5:0 im Nachholspiel gegen Koblenz folgen. Am Samstag endet die englische Woche mit dem Gastspiel beim Spitzenreiter SSV Ulm (Anpfiff, 14 Uhr).

Der Trainer spürt im Vorfeld keinerlei Druck für seine Mannschaft. "Im Prinzip ist das ein leichtes Spiel", sagt Born und erläutert, "auswärts beim Tabellenführer ist die Erwartungshaltung eher gering, was aber nichts an unsere Zielsetzung ändert, dort etwas mitnehmen zu wollen."

Kein Problem macht er in der Tatsache aus, dass seine Elf im Vergleich zu den Ulmern eine englische Woche bestreiten muss. "Zwischendurch mal eine einfach englische Woche ist von der Belastung her unkritisch, zumal wir ja schon am Dienstag gespielt und am Donnerstag noch einen freien Tag haben", so Born. Zeit genug also, um neben dem gestiegenen Selbstvertrauen auch die Kraftreserven wieder aufzufüllen.