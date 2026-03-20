Gessel-Leerssen feiert historischen Derby-Sieg

– Foto: Volkhard Patten

n einem kampfbetonten Derby setzte sich der Außenseiter FC Gessel-Leerssen bei SV Heiligenfelde durch. Das einzige Tor des Tages erzielte Maris Beuke kurz vor Schluss – ein Erfolg, der für den neuen Bezirksligisten historisch ist.

„Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Wir waren spielbestimmend, aber nicht aggressiv genug, um ein Tor zu erzielen“, sagte Heiligenfeldes Trainer Pascal Witt. „Es wäre auch nicht überraschend gewesen, wenn es 1:0 für Gessel gestanden hätte. 0:0 zur Halbzeit kann man mitleben.“

Das Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga 1 Hannover zwischen dem SV Heiligenfelde und dem FC Gessel-Leerssen endete mit einem 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Vor etwa 100 Zuschauern war es ein Derby, das eher von Zweikämpfen als von Spielfluss geprägt war.

In der zweiten Halbzeit setzte sich jedoch die Überlegenheit der Gäste durch. Maris Beuke erzielte in der 78. Minute das goldene Tor nach einer Flanke von Arne Wolter: „Das Tor war eine Flanke von Arne Wolter, Mika Bade kommt an den Ball, es entsteht ein bisschen Ping-Pong im Strafraum, fällt dann Maris Beuke vor die Füße, und er schiebt ihn unten ins Eck“, schilderte Gessel-Leerssens Trainer Maik Hüneke.

Witt lobte trotz der Niederlage die Leistung einzelner Spieler: „Hendrik-Hubertus Rode hat ein super Spiel auf der Sechs gemacht, genauso wie unser Innenverteidiger Tobias Heinsen und Mika Malte Ulrich. Die beiden haben das über 90 Minuten sehr gut gemacht.“ Dennoch resümierte er nüchtern: „Am Ende steht leider die Niederlage. Es reicht nicht, um torgefährlich zu werden. Schon sehr ernüchternd.“

Für Hüneke war der Auswärtssieg dagegen ein historischer Moment: „Für uns war es der erste Sieg der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga. Perfekt für die Jungs, konnten sie gut feiern. Danach standen alle K.O., so muss es sein im Derby, wenn man als Sieger vom Platz geht.“

Das Ergebnis lässt die Gastgeber weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, während Gessel-Leerssen die Rote Laterne innehat.

Das Spiel zeigte, dass Derby-Partien nicht immer schön anzusehen sein müssen, um Spannung und historische Momente zu liefern. Beide Teams kämpften bis zur letzten Minute, doch nur ein Team konnte jubeln.

SV Heiligenfelde – FC Gessel-Leerssen 0:1

SV Heiligenfelde: Nils Lehmann, Kevin Gibek (81. Daniel Köhler), Tobias Heinsen, Colin Tettenborn, Bendix Precht (60. Hendrik Rode), Lance Glander, Fredrik Raake, Mika Malte Ulrich, Luca Godesberg (54. Enno Beckmann), Hendrik-Hubertus Rode, Ole Scharf - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Daniel Martin (70. Linus Wichmann), Giorgio Amicone, Tion Hoops (80. Marc Malguth), Jannis Arslan, Fynn-Luca Stöver (58. Arne Wolter), Leon Sagert, Yannik Kaschel, Maris Beuke (90. Tom Niklas Stöver), Jonas Lohmann, Mika Bade (84. Tyler Garbsch) - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Pius Göbberd - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maris Beuke (78.)