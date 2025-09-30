Gessel-Leerssen bleibt weiter sieglos

Der FC Gessel-Leerssen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga 1 Hannover. Gegen den TuS Wagenfeld setzte es am achten Spieltag eine 2:5-Heimniederlage. Besonders die erste Halbzeit verlief aus Sicht des Aufsteigers katastrophal – zur Pause lag das Team von Trainer Maik Hüneke bereits mit 0:4 zurück.
In der Hoffnung auf mehr defensive Stabilität hatte Gessel-Leerssen erstmals mit einer Fünferkette agiert. Doch der Plan ging nicht auf. „Wir haben das ausprobiert, was wir im Training eingeübt hatten, aber es hat nicht funktioniert“, räumte Hüneke nach dem Spiel ein. Wagenfeld nutzte die Unsicherheiten eiskalt aus: Chris Brüggemann (21.), Luca Storck (24.), Nicolas Marten (33.) und Giorgio Ronzetti (45.) trafen bereits im ersten Durchgang für die Gäste, die in der Offensive deutlich überlegen agierten.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Gessel-Leerssen verbessert. Der Anschlusstreffer zum 1:4 fiel in der 63. Minute per Foulelfmeter, den Timon Bauer verwandelte. Kurz darauf parierte Jannis Meyer auf der Gegenseite ebenfalls einen Strafstoß – ein Zeichen dafür, dass sich die Hausherren nicht kampflos geschlagen gaben. In der 85. Minute gelang Maris Beuke nach einem energischen Solo über die rechte Seite sogar das 2:4. Doch noch ehe echte Spannung aufkam, sorgte erneut Chris Brüggemann mit seinem zweiten Treffer für den 5:2-Endstand (88.).
„Die erste Halbzeit war klar zu schwach, das geht in der Höhe auch in Ordnung. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft Moral gezeigt und ist voll draufgegangen“, betonte Hüneke. In der Schlussphase wechselte er dreimal, um frische Kräfte zu bringen – ein Zeichen dafür, dass sein Team weiter alles versuchte.
Trotz der erneuten Niederlage war der Trainer nicht unzufrieden mit dem Auftritt nach der Pause. „Wir bauen auf die zweite Halbzeit auf. Wir merken, dass die Liga für uns sehr herausfordernd ist, weil uns die Erfahrung fehlt – aber wir lernen.“
Gessel-Leerssen bleibt mit nur einem Punkt Tabellenfünfzehnter. Am kommenden Wochenende wartet mit dem TV Neuenkirchen eine der formstärksten Mannschaften der Liga – und danach der Tabellenzweite VfR Evesen. Keine einfachen Aufgaben, aber der FC zeigt sich kämpferisch: „Wir versuchen weiter, alles rauszuhauen“, so Hüneke.
FC Gessel-Leerssen – TuS Wagenfeld 1908 2:5
FC Gessel-Leerssen: Jannis Meyer, Giorgio Amicone, Jannis Arslan (82. Lukas Meyer), Fynn-Luca Stöver (82. Tion Hoops), Timon Bauer, Marc Malguth (82. Tom Niklas Stöver), Maris Beuke, Jonas Lohmann, Arne Wolter, Mika Bade (75. Leon Sagert), Nicola Giovanni Nolte (75. Maverick Meißner) - Trainer: Maik Hüneke
TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Daniel Umeh Oduweku, Jan-Ole Fiedler, Maximilian Michael Steiner (65. Alexander Nandzik), Andre Krause, Felician Günther, Alin-Nicolae Faur, Giorgio Ronzetti (65. Ole Fortkamp), Luca Storck (76. Arne Kwasnicki), Chris Brüggemann, Nicolas Marten (83. Fabian Cieslack) - Trainer: Michael Hohnstedt
Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)
Tore: 0:1 Chris Brüggemann (21.), 0:2 Luca Storck (24.), 0:3 Nicolas Marten (33.), 0:4 Giorgio Ronzetti (45.), 1:4 Timon Bauer (63.), 2:4 Maris Beuke (85.), 2:5 Chris Brüggemann (88.)