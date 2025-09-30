– Foto: FuPa Stuttgart

Gessel-Leerssen bleibt weiter sieglos Hüneke: „Haben in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt“ Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Gessel-L Wagenfeld

Der FC Gessel-Leerssen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga 1 Hannover. Gegen den TuS Wagenfeld setzte es am achten Spieltag eine 2:5-Heimniederlage. Besonders die erste Halbzeit verlief aus Sicht des Aufsteigers katastrophal – zur Pause lag das Team von Trainer Maik Hüneke bereits mit 0:4 zurück.

In der Hoffnung auf mehr defensive Stabilität hatte Gessel-Leerssen erstmals mit einer Fünferkette agiert. Doch der Plan ging nicht auf. „Wir haben das ausprobiert, was wir im Training eingeübt hatten, aber es hat nicht funktioniert“, räumte Hüneke nach dem Spiel ein. Wagenfeld nutzte die Unsicherheiten eiskalt aus: Chris Brüggemann (21.), Luca Storck (24.), Nicolas Marten (33.) und Giorgio Ronzetti (45.) trafen bereits im ersten Durchgang für die Gäste, die in der Offensive deutlich überlegen agierten. Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld 2 5 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Gessel-Leerssen verbessert. Der Anschlusstreffer zum 1:4 fiel in der 63. Minute per Foulelfmeter, den Timon Bauer verwandelte. Kurz darauf parierte Jannis Meyer auf der Gegenseite ebenfalls einen Strafstoß – ein Zeichen dafür, dass sich die Hausherren nicht kampflos geschlagen gaben. In der 85. Minute gelang Maris Beuke nach einem energischen Solo über die rechte Seite sogar das 2:4. Doch noch ehe echte Spannung aufkam, sorgte erneut Chris Brüggemann mit seinem zweiten Treffer für den 5:2-Endstand (88.). „Die erste Halbzeit war klar zu schwach, das geht in der Höhe auch in Ordnung. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft Moral gezeigt und ist voll draufgegangen“, betonte Hüneke. In der Schlussphase wechselte er dreimal, um frische Kräfte zu bringen – ein Zeichen dafür, dass sein Team weiter alles versuchte.