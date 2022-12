Gesprächsstoff! Die 10 Top-Nachrichten des Jahres 2022 in Württemberg Die heißesten Themen aus dem vergangenen Jahr!

Welche News auf FuPa hat unsere Community im Jahr 2022 am meisten interessiert? Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr und zeigen euch eine Übersicht über die meistgeklickten Nachrichten in Württemberg.

4. Domino-Effekt droht beim Abstieg Die Gebietsreform des WFV wirft seine Schatten voraus: Die Amateurfußballer in den württembergischen Ligen müssen sich auf eine verschärfte Abstiegsregelung am Saisonende einstellen. Bis zu zehn Teams in einer Spielklasse können den Gang nach unten antreten.

🥈 Abgemeldet! Die Rückzüge in Württemberg im Überblick Wer hat in welcher Liga sein Team aus dem Spielbetrieb genommen? Mit einem Überblick über die Rückzüge aus den württembergischen haben wir euch auf dem Laufenden gehalten. Hier gibt es nochmal alle aktuellen Abmeldungen im Überblick.

🥇 Transferhammer in Ravensburg: FV verpflichtet spanischen Topstürmer! Der Transfer des Angreifers Jorge Peláez Sánchez eines spanischen Drittligisten zum FV Ravensburg war mit deutlichen Abstand die News, die am meisten interessierte. Über 13.000 Aufrufe erhielt der Artikel der Neuverpflichtung des Oberligisten.

5. Alle Infos: FuPa-Auswahl spielt am So. 17.7. gegen den SC Pfullendorf

Es war eines der Highlights im Jahr 2022: Eine Auswahl, gewählt von den FuPa-Usern, aus den Kreisen Bodensee, Riß und Donau trat am 17. Juli gegen den SC Pfullendorf an. Am Ende gewann die Auswahl sensationell mit 2:1 gegen den Verbandsligisten.

Auf den weiteren Plätzen folgen:

6. Die Staffeleinteilungen Bezirk Bodensee

7. Aus zwei mach eins: FuPa Württemberg startet

8. 51. Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm: Teilnehmer stehen fest

9. Nach Zuschauer-Attacke auf Spieler: Schon wieder ein Spielabbruch!

10. Nach Spielabbruch in der Kreisliga A2: Beide Teams legen Berufung ein!

Bitte beachtet: Die Aufrufe, die auf FuPa ausgespielt werden, können sich von den Aufrufen, die für diese Auswertung genutzt werden, unterschieden. Das Ranking hat die Redaktion anhand des Rankings im Statistik-Tool Google Analytics aufgestellt.