Fragezeichen um die Zukunft des KFC. – Foto: Marcel Eichholz

Gespräche über die Zukunft des KFC Uerdingen Am Donnerstag fand ein Treffen von Stadt, Insolvenzverwalter, dem KFC-Vorstand und der Gruppierung „Freunde und Förderer“ statt. Ein weiterer Termin steht schon fest. Verlinkte Inhalte Regionalliga West KFC Uerdingen

Wie geht es beim KFC Uerdingen weiter? Seit Anfang April läuft das Insolvenzverfahren beim zurückgezogenen Regionalligisten. Vor rund einer Woche meldete Insolvenzverwalter Thomas Ellrich „Masseunzulänglichkeit“ an, was bedeutet, dass der KFC zwar das Verfahren selbst bezahlen kann, seine Schulden aber nicht. Die Fans sorgen sich um ihren Klub und haben mittlerweile zwei offene Briefe an den Verein geschrieben – der zweite richtete sich gar an Ellrich, den SC Krefeld 05 und die Stadt. Letztere hat sich nun in die Zukunftsfragen des KFC eingeschaltet.

Zukunftsgespräche für den KFC Stadtdirektor Markus Schön und Insolvenzverwalter Ellrich hatten nämlich am Donnerstag gleich mehrere Parteien im Rathaus versammelt. Mehr als zwei Stunden lang diskutierten sie mit Vertretern des KFC, der Gruppierung „Freunde und Förderer“, des SC Krefeld und einem potenziellen Investor über Optionen einer zukünftigen Zusammenarbeit.

Dabei ging es offensichtlich nicht nur darum, wie sich der KFC Uerdingen für die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein sowie für die Zukunft aufstellen kann, sondern auch um die Nutzung der Platzanlage des SC 05 am Löschenhofweg sowie den Ende Juni auslaufenden Kooperationsvertrag mit dem früheren Bayer-Verein in Sachen Jugendarbeit. Fans sind nicht zufrieden