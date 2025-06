„Gespräche mit über 15 Vereinen“: Türkgücü München macht das Rennen um Mo Awata

Seine Zeit beim VfB Forstinning ist zu Ende: Mohamad Awata wechselt von der Landesliga in die Bayernliga und schließt sich Türkgücü München an

München – 34 Tore in 62 Spielen, dazu neun Assists: Kein Wunder, dass der Landesliga-Absteiger VfB Forstinning alles versuchte, um Mohamad Awata in den eigenen Reihen zu halten. Und, dass die Vereine nur so Schlange standen, um den 31-jährigen Freistoßkünstler zu sich zu locken. „Ich hatte viele Gespräche, mit über 15 Vereinen“, erzählte Awata im Gespräch mit Fussball Vortort/FuPa Oberbayern. Das Rennen machte am Ende der Regionalliga-Absteiger Türkgücü München.

