Gesperrte und Verletzte, aber: Ammerthal will zurück in die Spur Landesliga Nordost, 27. Spieltag: Bereits am Freitag muss sich die DJK beim heimstarken SC Schwabach beweisen von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Martin Popp ist nach seiner Roten Karte neu auf der Ammerthaler Ausfallliste zu finden. – Foto: Jonas Löffler

Erstmals seit Mitte September ist die DJK Ammerthal schon am Freitagabend gefordert. Der Tabellenführer der Landesliga Nordost muss sich auswärts mit dem Rangsiebten SC 04 Schwabach auseinandersetzen. Die Mittelfranken gelten als heimstark, haben sicherlich eines der schönsten Landesliga-Stadien in Bayern. Davon beeindrucken lassen möchten sich die Ammerthaler nicht. Sie wollen endlich an das Level herankommen, das sie vor der Winterpause hatten. Nach drei sieglosen Auftritten soll mal wieder ein Sieg her. Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Morgen, 19:00 Uhr SC 04 Schwabach SC Schwabach DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 PUSH



Vorm Winter klappte nahezu alles bei den Kickern aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, die auch enge Spiele gewannen. Dies ist aktuell nicht der Fall. In Münchberg und gegen Feucht kam die Rösl-Crew zuletzt nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt aber immer noch sieben Punkte. Zudem hat der ärgste Verfolger Jahn Forchheim schon ein Spiel mehr absolviert. Trotzdem: Kommt die Ammerthaler Mannschaft weiterhin nicht an ihr Leistungsmaximum heran, kann der Vorsprung schnell aufgebraucht sein. Die Aussage von Trainer Tobias Rösl vor diesem Auswärtsspiel: „Wir werden alles dafür tun, wieder in unser Spiel zu finden. Jeder arbeitet am gleichen Ziel mit dem Wissen, dass wir uns auf Basics und auf mehr Aufwand konzentrieren müssen. Wir sind in der Lage dazu.“ Wenn es der Mannschaft wieder gelänge, die Grundtugenden abzurufen, würden das Selbstverständnis und Selbstvertrauen auch zurückkehren. „Dafür werden wir alles tun.“ Was Rösl positiv stimmt: „Die Spieler sind in einem körperlich guten Zustand und ich vertraue meiner Mannschaft zu 100 Prozent.“



Die personelle Situation gestaltet sich jedoch weiterhin alles andere als rosig. Nach seiner späten Roten Karte gegen Feucht fällt nun auch noch Offensivmann Martin Popp aus. Die Ausfallliste ist nach wie vor lang. Ob von den bisherigen Ausfällen jemand in den Kader zurückkehrt, kann der Trainer am Donnerstagvormittag noch nicht final beurteilen: „Es gibt noch Fragezeichen.“ Gegner Schwabach rangiert als Siebter im gesicherten Tabellenmittelfeld; nach oben wie nach unten dürfte nicht mehr allzu viel passieren können. 25 seiner 39 Saisonpunkte hat der SC zu Hause geholt und ist damit Vierter in der Heimtabelle. Im Hinspiel bewies die Ammerthaler Elf Moral. Die Franken gingen früh mit 2:0 in Führung, ehe die DJK das Heimspiel durch Tore von Haller, Popp und N. Pirner noch zu seinen Gunsten drehte.